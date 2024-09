Porsche a déposé un brevet pour un moteur fonctionnant en six temps

Tous les moteurs de la production automobile, ou presque, fonctionnent de la même manière indépendamment du nombre de cylindres. Le cycle se compose en quatre temps : admission, compression (explosion), détente et échappement.

Porsche se penche sur un autre type de cycle puisque la marque a déposé un brevet en ce sens aux États-Unis. Dans le détail, il s’agit davantage d’un fonctionnement à trois temps double pour ainsi doubler l’explosion. Le cycle de six temps se compose ainsi de telles sortes : admission, compression (explosion), détente, suivie d’une nouvelle phase de compression (explosion), détente et échappement. Pour arriver à un tel cycle, le vilebrequin tourne autour de deux engrenages pour permettre deux points mort haut et deux points mort bas différents.

Ainsi, au lieu d’avoir une explosion en quatre temps, ce procédé permet d’en obtenir deux en six temps. Il en résulte ainsi un gain de rendement, mais aussi de puissance. Toutefois, le bénéfice reste encore une inconnue, et elle n’est pas la seule. Quelles sont les nouvelles contraintes que ce cycle induit ? Qui de l’industrialisation et de la fiabilité ? Entre les dépôts de brevet et l’industrialisation, il existe parfois un fossé, pas toujours franchi.

Cette technologie n’est pas nouvelle puisqu’un certain Bruce Crower a étudié et développé un moteur six temps au milieu des années 2000. De plus, plusieurs brevets mentionnant le même principe de fonctionnement ont déjà été déposés.

Le plus longtemps possible...

Sans connaître avec exactitude l’étude de Porsche, cette nouvelle est une preuve supplémentaire de sa volonté à continuer de produire des moteurs à combustion. Par ailleurs, l’industrie automobile allemande mise sur le carburant synthétique (e-fuel). Porsche a construit une usine pilote au Chili dont la production a débuté en décembre 2022 avec comme objectif 550 millions de litres par an. Bref, la marque compte faire durer aussi longtemps que possible le bon vieux moteur à combustion interne.