Porsche annonce une nouvelle version de la Taycan

Porsche ne viendra pas les mains vides le 19 novembre prochain au salon de Los Angeles, seul évènement majeur automobile cette année aux Etats-Unis. Le constructeur a prévu pas moins de cinq nouveautés, dont la très attendue 718 Cayman GT4 RS. Le coupé ne cache d'ailleurs plus grand chose puisque son design est connu, et qu'il s'est déjà illustré sur le circuit du Nürburgring.

Mais Porsche n'oubliera pas pour autant sa nouvelle gamme électrique, puisque plusieurs Taycan sont au programme. Deux nouvelles finitions et surtout une variante intercalée entre la 4S et la Turbo, dans une gamme déjà très fournie, seront introduites. La plus grosse surprise reste toutefois l'arrivée d'une nouvelle carrosserie dans le catalogue Taycan, qui compte déjà la berline et le baroudeur Cross Turismo. Porsche devrait en effet, sauf grosse surprise, annoncer la Taycan Sport Turismo, notamment pour suivre ce qui s'est fait sur la gamme Panamera.

En dehors de la nouvelle carrosserie de break de chasse, il ne faudra pas s'attendre à une autre surprise puisque la base est connue, que ce soit en matière de gamme/finitions et de batteries.