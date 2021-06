Porsche bientôt face aux Tesla Model 3 et BMW i4 ?

Audi nous l'avait confirmé lors de la conférence sur l'A6 e-tron : la plateforme PPE servira à un modèle du segment inférieur. Une information à nouveau commentée par nos confrères d'Autocar qui précisent que cette A4 e-tron pourrait bien avoir une cousine chez Porsche. Logique, compte tenu du fait que la plateforme PPE résulte d'un travail conjoint entre Audi et Porsche.

Le constructeur allemand pourrait par ailleurs se servir du nom "Cajun" pour cette berline compacte, une appellation déposée voilà dix ans. Ce serait ainsi le troisième modèle électrique de Porsche après les Taycan et Macan, mais, surtout, cette berline offrirait une superbe opportunité d'aller marcher sur les plates-bandes de BMW et Tesla et leur i4 et Model 3. Evidemment, le risque de concurrence avec l'A4 e-tron existera, tout comme il peut subsister entre e-tron GT et Taycan. Mais les positionnements tarifaires, les équipements et les performances seront spécifiques à chaque auto pour les démarquer.

Le projet, qui n'est pas confirmé officiellement, dépend en partie de la capacité de Porsche à produire l'auto, dans des usines déjà bien occupées pour répondre à la demande actuelle.