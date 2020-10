Porsche Boxster GTS : digne de son rang ? - Salon de l'auto Caradisiac

Le Boxster, en se présentant en 2016 avec le nom de code 718, signifiait qu'on passait à sa troisième génération. Au passage, il avait perdu deux cylindres par rapport à son prédécesseur. Oui, il abandonnait le Flat-6, pour un Flat-4. Retour aux sources de la marque, mais aussi véritable déception pour les fans, et pour leurs oreilles, même si Porsche avait franchement bien travaillé la sonorité à l'échappement.

dailymotion

Mais, suite à la présentation des Cayman et Boxster GT4, le Boxster revient, dans sa déclinaison GTS, au fameux flat-6 si typique. Mieux que le 4 cylindres gonflé à 365 ch, qui reste d'ailleurs au catalogue ? En termes d'image, nul doute... En termes d'efficacité, ça peut se discuter...

En effet, la version GTS 4 cylindres turbo 2.5 365 ch passe la barre des 100 km/h en 4,1 s avec la boîte PDK, contre 4,5 s. pour ce nouveau 6 cylindres atmosphérique de 400 ch en boîte mécanique.

Ce dernier coûte aussi presque 4 500 € de plus que la version turbo (84 620 € contre 80 179 €). Ce sont donc en fait deux philosophies qui s'opposent, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients, turbo d'un côté, atmo de l'autre, possibilité d'avoir une boîte à double embrayage d'un côté, une boîte manuelle uniquement de l'autre. Ce qui est certain c'est que l'efficacité routière du Boxster n'est jamais remise en cause. Vif, joueur, bien amorti, presque confortable tout en restant ultra-dynamique, il continuera de ravir les aficionados du modèle.

Esthétiquement enfin, le Boxster GTS adopte des éléments peints en noir, des jantes noires et un échappement sport à sorties noires et à clapet actif. Dans l'habitacle on trouve des sièges en alcantara et des décors de planche de bord en carbone.

Nous n'avons pas (encore) essayé la version GTS du Boxster, mais sa version "classique" 4 cylindres. Un essai que vous pourrez retrouver en cliquant sur ce lien.

Par ailleurs, voici les articles écrits sur Caradisiac concernant les versions GTS de ce cabriolet en provenance de Stuttgart.

Porsche 718 Cayman et Boxster GTS : le retour du flat-six

Porsche dévoile les 718 Cayman et Boxster GTS

Le Porsche 718 Boxster en occasion Prix du Porsche 718 Boxster GTS en neuf : 86 660 € Prix du Porsche 718 Boxster GTS en occasion : impossible à définir Plus de 10 annonces de Porsche 718 Boxster d'occasion sur La Centrale Il a été présenté en tout début d'année et avec le confinement, les ventes n'ont forcément pas décollé. Il est donc peu présent en occasion ce GTS flat-6. Voire, carrément absent. Mais on trouve des modèles GTS dotés du 4 cylindres, il y en a une dizaine en vente sur La Centrale, de 69 500 € à 104 900 €. L'avis fiabilité de Caradisiac En termes de fiabilité, Porsche a remonté la pente. Une pente qu'il avait quelque peu empruntée au début des années 2000. Le Boxster GTS ne devrait pas, du moins utilisé de façon correcte, connaître trop de soucis.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !