Porsche Cayman GT4 RS : 500 ch !

On entend régulièrement des rumeurs sur l'avenir électrique des Boxster et Cayman. Mais pour l'instant, Porsche préfère proposer des variantes thermiques de plus en plus puissantes ! Après le Cayman GT4 de 420 ch, voici le Cayman GT4 RS de 500 ch !

Ce modèle reprend le six cylindres atmosphérique à plat de la 911 GT3, qui ne garde que 10 ch d'avance ! Ce bloc, en position centrale et au régime maximal de 9 000 tr/mn, délivre un couple de 450 Nm (20 Nm de plus que la GT4). Il est doté d'office de la boîte double embrayage PDK à 7 rapports. Le gain côté performances est notable : il faut 3,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, contre 3,9 secondes pour la GT4 PDK. La vitesse maxi passe de 302 à 315 km/h.

La hausse de la puissance va avec une baisse du poids. Réservoir plein et sans conducteur, le poids est de 1 415 kg, en baisse de 35 kg par rapport à la GT4 PDK. Porsche a utilisé du polymère renforcé de fibre de carbone pour plusieurs pièces, dont le capot et les ailes avant. La lunette est en verre allégé. La marque a aussi réduit les éléments de confort, avec moins de garnitures d'isolation et de simples filets pour les vide-poches. Le châssis est doté d’amortisseurs configurés spécifiquement pour les modèles RS. Les metteurs ont point ont ajusté la fermeté des ressorts et la raideur des barres stabilisatrices.

Côté look, on ne peut manquer le nouvel aileron arrière fixe, avec attaches en col-de-cygne. Il est repris à la 911 RSR, modèle pour la course GT. L'aéro est particulièrement soignée, avec un diffuseur avant doté de plusieurs niveaux de réglage, des prises d'air revues devant les roues avant, un soubassement caréné et bien sûr un diffuseur arrière imposant, avec double sortie d'échappement.

La marque propose en supplément le pack Weissach. Avec lui, on a des éléments en carbone visible (capot, entrées d'air, rétros, aileron…), des échappements en titane ou encore un arceau de sécurité.

Le prix du Cayman GT4 RS est de 144 485 €. Les livraisons commenceront au deuxième trimestre 2022.