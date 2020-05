Porsche dévoile la nouvelle 911 Targa

La Targa est une version historique de la 911. C'est même la première variante découvrable de la célèbre Porsche et elle est apparue deux ans seulement après le coupé, en 1965, alors que le cabriolet "classique" est né en 1982 ! De nos jours, lorsqu'une nouvelle génération de 911 pointe le bout de son capot, le cabriolet est toutefois montré avant la Targa. Mais les deux variantes cohabitent toujours, Porsche indiquant que la Targa vient combler l'espace entre le coupé et le cabriolet.

Un an et demi après le lancement de la famille 992, voici donc la nouvelle Targa qui, comme la précédente déjà, respecte la formule d'origine, un temps oubliée. On a ainsi un arceau couleur alu derrière les sièges, un petit toit en toile rétractable et une bulle de verre. Le toit s'efface de manière entièrement électrique, le verre se soulevant. La manœuvre prend 19 secondes.

L'arceau et la lunette font bien sûr la particularité esthétique de cette 911. Pour le reste, on trouve les changements vus sur le coupé et le cabriolet, notamment des proportions revues. L'avant est notamment plus large de 45 mm. À l'arrière, on a une bande lumineuse qui relie les feux et passe au-dessus du monogramme. Pas de surprise à l'intérieur, avec forcément la même planche de bord que sur les coupé et cabriolet. Par rapport à l'ancienne 911, la présentation a changé en profondeur avec l'arrivée d'un large écran tactile 10,9 pouces qui remplace une bonne partie des boutons. Mais les grandes lignes, horizontales, font un clin d'œil aux modèles des années 1970. La Targa reste une 2+2.

La Targa est dans un premier temps proposée avec deux variantes techniques : 4 et 4S. Les deux partagent un flat-six 3.0 litres turbo. La Targa 4 développe 385 ch, soit un gain de 15 ch par rapport à l'ancienne, la Targa S est à 450 ch, soit 30 ch en plus. Comme les noms l'indiquent, il y a quatre roues motrices. En série, il y a la boîte double embrayage PDK à 8 rapports. Avec le Pack Sport Chrono, la Targa 4 atteint 289 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Avec la Targa 4S, c'est 304 km/h et 3,6 secondes. La Targa 4S peut être commandée avec une boîte manuelle 7 rapports.

La suspension adaptative PASM est de série. Le Porsche Torque Vectoring Plus, qui déclenche des interventions de freinage ciblées au niveau des roues arrière et agit sur le blocage du différentiel arrière, est en série sur la 4S et en option sur la 4. La 4S peut avoir en option des roues arrière directrices et le PDCC, un système de stabilisation active des mouvements de roulis.

Les prix sont déjà connus : 130 655 € pour la Targa 4, 146 255 € pour la Targa 4S.