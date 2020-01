Porsche dévoile une pub pour le Super Bowl, la première depuis 1997

Le 54e Super Bowl aura lieu la semaine prochaine. Le 2 février, la grande finale du championnat de football américain verra s'affronter à Miami les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Mais le spectacle ne sera pas uniquement sur le terrain.

Il sera aussi à la télévision, plus de 100 millions d'Américains étant attendus devant leur poste. Une audience énorme qui pousse les marques à concevoir des pubs spéciales, qui marqueront les esprits. Les constructeurs automobiles en font partie, et Porsche est l'un des premiers à présenter son spot pour le "Big Game" de 2020.

C'est le premier spot de Porsche pour le Super Bowl depuis 1997. Si la marque a souhaité casser sa tirelire pour être présente dans les publicités de cette année, une durée de 30 secondes de diffusion étant facturée plus de cinq millions de dollars, c'est pour mettre en avant son premier véhicule de série 100 % électrique.

La Taycan est donc la vedette du film, dont une version longue vient d'être dévoilée (pendant le match, ce sera sur 60 secondes). Le spot a été tourné en novembre dernier en Allemagne, entre le musée situé à Stuttgart et la Forêt-Noire. L'histoire met en scène une course-poursuite entre la Taycan et des véhicules iconiques de la marque, dont la 918 Spyder, le modèle de course 917 K... et un tracteur.