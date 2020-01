Porsche : la Taycan peut être personnalisée chez l'Exclusive Manufaktur

La personnalisation n'est pas une affaire récente chez Porsche. Elle remonte à l'époque de la 356, avec l'émergence des premières demandes particulières des clients. Le département a changé deux fois de nom pour s'appeler aujourd'hui "Exclusive Manufaktur". Et ce n'est pas un programme destiné à une niche : près de 20 % des clients de Porsche se sont tournés vers Porsche Exclusive ces dernières années, et ce taux monte à 40 % chez les clients de la 911 !

2020 est une nouvelle étape importante pour Porsche Exclusive Manufaktur puisque le département de personnalisation de la marque allemande accueille... sa première voiture électrique ! La Taycan est en effet intégrée au programme exclusif.

Porsche explique avoir "augmenté ses capacités" avec 2000 mètres carrés supplémentaires et une formation spécifique pour les techniciens. Le constructeur rappelle qu'il est possible de modifier presque tout sur une Porsche : extérieur, intérieur, éclairage, roues, moteurs et transmissions, dans certaines limites, évidemment, pour ces deux derniers domaines. Mais pour la Taycan, on imagine surtout que le programme de personnalisation se concentrera seulement sur l'esthétique.