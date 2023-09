Porsche Mission X - En direct du salon de Munich 2023 : future descendante

Il y a plusieurs supercars au salon de Munich 2023. Sur le stand de Mercedes-Benz par exemple, les visiteurs peuvent admirer la très belle Vision One Eleven inspirée des anciens concept-cars de la série C111 apparus au tout début des années 70. La supercar exposée sur le stand du groupe Volkswagen dans la « Messe » semble tout indiquée pour rivaliser avec cette Mercedes hors normes. Et contrairement à cette dernière, elle devrait sérieusement déboucher sur un modèle de production avant la fin de la décennie actuelle.

Mission X, voilà le nom de celle qui annonce la remplaçante spirituelle des authentiques supercars de la marque de Zuffenhausen. Après la 959 puis la Carrera GT du début des années 2000 et la 918 Spyder du début de la précédente décennie, cette auto au physique très impressionnant repositionne le constructeur allemand sur le terrain des sportives les plus élitistes de la planète.

Entièrement électrique

Pour l’instant sous la forme d’un concept-car, elle ne carbure plus à l’énergie fossile contrairement à ses prédécesseurs. Sous le capot de cette machine aux proportions affriolantes, on trouve une motorisation électrique fonctionnant via une architecture à 900 volts. On ne connaît pas la puissance maximale mais Porsche annonce un rapport d’un cheval par kilos. En imaginant une masse située aux alentours de la tonne et demie, cela donnerait donc 1500 chevaux. Ou 2000 si l’auto ne parvient pas à rester sous les deux tonnes à cause des lourdes batteries…

L’instant Caradisiac

C’est toujours la même chose lorsque Porsche dévoile les premiers éléments de sa future supercar. D’abord, le constructeur la montre sous la forme d’un étude de style. Puis, quelques années plus tard, le modèle définitif arrive. Entre le concept-car de la 918 Spyder et le modèle définitif, on n’avait pas été déçu alors espérons que le bilan soit aussi positif pour la future version de série de la Mission X.