Porsche n’est plus trop sûr de vouloir abandonner le Macan thermique

Le Porsche Macan thermique vit actuellement ses dernières années de commercialisation. Déjà pénalisé en Europe par ses groupes motopropulseurs uniquement thermiques (et l’énorme malus écologique français), il doit cohabiter encore quelques années avec le nouveau Macan électrique avant de disparaître totalement en 2025 ou 2026. Mais la marque de Zuffenhausen n’est plus trop sûre de la pertinence de cette stratégie.

Il se trouve que le Macan demeure actuellement la meilleure vente mondiale de Porsche et que les commerciaux du constructeur écoutent aussi ce que disent les clients, notamment sur le marché américain. « Certains de nos clients nous demandent de le garder en thermique. On va étudier les ventes ces deux prochaines années et la stratégie pourrait changer par rapport à ce que nous avions prévu », a déclaré un concessionnaire américain de Porsche aux journalistes d’Automotive News. Le faible nombre de points de charges outre-Atlantique poserait aussi problème.

Un nouveau Macan thermique en 2026 ?

Si Porsche décidait de finalement prolonger la carrière du Macan électrique pour s’adapter à la demande américaine, il devra choisir entre préparer une nouvelle mise à jour technique du Macan actuel (lancé pour rappel en 2016) ou concevoir un tout nouveau véhicule. Comme le Cayenne, il pourrait alors proposer une ou plusieurs versions hybrides rechargeables. Rappelons que d’ici 2030, Porsche prévoit de vendre environ 80% de voitures électriques. Cette stratégie-là pourrait-elle évoluer elle aussi en fonction du comportement de ses clients dans ses marchés les plus importants ?