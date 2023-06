Le Porsche Macan électrique nous mène en bateau

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir le premier SUV électrique de Porsche. Destiné à remplacer le Macan actuel sur les marchés où la vente de modèles 100% thermiques devient compliquée (comme chez nous en Europe), il est attendu pour l’année prochaine et reposera sur la nouvelle plateforme PPE. Ce Macan électrique va également servir au développement d’un bateau à hautes performances, le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air construit par la société Frauscher Shipyard.

Basé sur le 858 Fantom Air utilisant une motorisation thermique conventionnelle, ce bateau utilisera un pack de batteries d’une capacité de 100 kWh environ avec un circuit électrique fonctionnant en 800 Volts. Un groupe motopropulseur annoncé comme très proche de celui du Macan routier, même si Porsche et Frauscher ne rentrent pas trop dans les détails pour l’instant. Sachant que le Macan électrique doit développer environ 600 chevaux dans sa version la plus puissante, on pourrait retrouver ce chiffre sur le bateau. Il pourra aussi se recharger rapidement sur des bornes à haute puissance, même s’il ne pourra évidemment pas compter sur les points de charge le long des autoroutes pour cela !

25 exemplaires pour commencer

Long de moins de neuf mètres, le bateau se construira d’abord dans une version de lancement en série limitée de 25 exemplaires dont la production démarrera l’année prochaine. On ne connaît pas encore son prix mais son design s’inspirera de l’univers Porsche. Les croquis dévoilés par le constructeur montrent d’ailleurs la silhouette du futur Macan électrique, dont le profil sera visiblement très « coupé ».