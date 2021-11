Porsche : nouvelle Taycan GTS et version Sport Turismo

Le Gran Turismo Sport débarque dans la gamme Taycan. Les mois se suivent et se ressemblent chez Porsche qui enchaînent les déclinaisons habituelles : Turbo, 4S, GT3, GT3 RS et GTS, au gré des arrivées de nouveaux modèles, de la 911 à la Taycan en passant par les SUV. Aujourd'hui, c'est donc la Taycan (ou plutôt "le" Taycan, selon Porsche) qui reçoit ainsi la version GTS, qui sera proposé sur la berline et le nouveau break Sport Turismo, également dévoilé à l'occasion de l'ouverture du salon automobile de Los Angeles.

Désormais, la gamme de la Taycan est plus que complète : 4S, GTS, Turbo, et Turbo S sur trois carrosseries différentes (berline, Cross Turismo et désormais Sport Turismo).

Concrètement, Porsche a repris la batterie des Turbo et Turbo S avec 93,4 kWh, mais l'associe à deux moteurs développant 598 ch en mode Boost (donc un peu moins en temps normal). Porsche annonce un 0 à 100 en 3,7 secondes pour sa Taycan GTS, qui adopte par ailleurs de série la suspension pneumatique pilotée spécialement modifiée pour ce niveau de finition. L'autre particularité de la version GTS est le toit panoramique avec contrôle de l'opacité, qui sera en option, tout comme les roues arrière directrices.

Les tarifs sont d'ores et déjà connus : les Taycan GTS et GTS Sport Turismo s'affichent respectivement à 135 659 et 136 619 €. Hors options, bien évidemment.