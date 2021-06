Porsche pourrait être obligé de rappeler des milliers de véhicules

En réponse à

Suis-je donc le seul à soutenir la fraude des constructeurs ?

Pour ma part, à partir du moment ou les normes sont stupides : un constructeur qui ferait le choix de faire des véhicules plus fiables et plus performants pour favoriser son client plutôt que de lui vendre une bouse bridée et bardée de dépolluant peu fiable à toute ma reconnaissance.

Ces fraudes massives sont simplement une démonstration par l'absurde des normes imposées : toujours plus restrictives en terme de CO² et donc renvoyant à l'obligation de faire des moteurs rejetant des particules plus nocives pour gagner sur la consommation lors d'un test, non réaliste de surcroit.

Cette même stupidité on la retrouve aujourd'hui encore, ou un 2.0 Turbo / 1.4T va prendre 10k euros de malus, mais un SUV de 2.4T V8 hybridé va lui échapper à tous malus.

La fraude ne nait pas d'un cerveau machiavélique au sein d'une entreprise. On n'est pas dans un Marvel ou un DC Comics (ça fera plaisir à Nadir ^^).

L'origine des fraudes c'est simplement le résultat de la balance suivante :

Risque à ne pas frauder :

- Sortir un véhicule bcp moins performant et bcp moins efficient, trop chère par rapport au prix marketing et moins bon que la concurrence qui, elle va probablement trouver un moyen de contourner les tests

- Perte de fiabilité lié aux systèmes complexes de dépollution qui entraine une perte financière colossale à terme à cause d'une dégradation de l'image de marque

Risque de frauder :

- Devoir payer une amende d'un montant X

- Image de marque très légèrement dégradée (car si on se fait prendre tout le monde se fera prendre, car in fine tout le monde va frauder d'une manière ou d'une autre) et pour preuve VW vend toujours autant malgré son image de grand méchant tricheur/pollueur : bref quasi sans impact sur les ventes.

Bref, les constructeurs ont tranché et j'aurais fait strictement pareil à leur place.

Concernant l'impact sur la santé que l'on fait porter au constructeur : c'est gaguesque ! Le problème associé aux particules est un problème purement politique :

- Qui a décidé de faire des villes ultra dense avec des TEC médiocres ? Pas les constructeurs que je sache.

- Qui a fait la promotion du diesel en premier lieu pour la voiture des particuliers ? Pas les constructeurs non plus.

- Qui a mis le CO² comme porte étendards de l'écologie favorisant le diesel et plus globalement les particules ultra fines ? Pas les constructeurs non plus.

Bref, les constructeurs ne sont pas responsable des mauvaises politiques pseudo "environnementale". Par contre ils sont responsables des milliers d'emploi qu'ils génèrent et de ce fait, favoriser les ventes (et augmenter le risque juridique) c'est favoriser l'emploi et la qualité/durabilité des produits... Donc franchement, je soutiens entièrement la fraude de TOUS les constructeurs (puisqu'ils ont tous fraudé sans exception mais pas tous aussi subtilement la nuance est la).