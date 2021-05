Les constructeurs automobiles n’aiment rien tant qu’explorer des territoires où on ne les attend pas. C’est notamment le cas de Porsche, qui édite un livre de 212 pages explorant les nouvelles facettes du mouvement hip-hop sur le Vieux Continent.

Porsche se met au hip-hop

Cet ouvrage, logiquement baptisé Hip-Hop Culture, constitue la dernière phase du projet Back 2 Tape initié en 2018, qui a vu le journaliste spécialisé allemand Niko Hüls, rédacteur en chef du magazine hambourgeois Backspin, embarquer pour un road-trip de 5 000 km à travers l’Europe en Porsche Cayenne S Coupé.

De Copenhague à Barcelone, en passant par Paris ou Londres, l’auteur est ainsi parti à la rencontre de musiciens, DJs, artistes de rues ou danseurs, soit 17 artistes, la France étant notamment représentée par le musicien Lord Esperanza.

L’idée est de s’intéresser à ce qui constitue la culture urbaine européenne d’aujourd’hui, laquelle semble se bâtir sans tenir compte des frontières ou barrières linguistiques.

Deux documentaires avaient été édités en 2018 et 2020, et il sont donc maintenant suivi de ce guide aux visées culturelles, combinant portraits et conseils pratiques. Il y est aussi question de mode, d’intégration, et de cohésion de différents peuples à travers une culture commune. Beau projet, donc.

Découvrez la bande-son du projet Back 2 Tape:

Hip-Hop culture, éd. Delius Klasing, 24,90 € (le fruit des ventes bénéficiera à une ONG)