Porsche Taycan : électrisante - Vidéo au salon de l'auto Caradisiac 2020

Elle a été présentée au salon de Francfort 2019, et y a fait (plus que) sensation. Pourquoi ? Parce que la Taycan est la première voiture 100 % électrique de Porsche, et la seule "véritable" sportive à pile de grande série sur le marché. Elle a clairement en ligne de mire la Tesla Model S, qui peut afficher des performances tout aussi tonitruantes, mais qui ne peut être qualifiée de véritable sportive comme cette représentante de la firme de Zuffenhausen.

En sortant ce modèle, Porsche n'a cependant voulu en aucune façon renier sa génétique. La Taycan n'est pas l'auto la plus efficiente possible, destinée à consommer le moins possible et à avoir la plus grande autonomie. Non, elle a été étudiée pour être la plus efficace possible. Et le pari est réussi. Notre essai l'a démontré, c'est une véritable sportive, un monstre d'efficacité.

Elle se présente déjà sous la forme d'une gamme complète, avec la 4S, la Turbo (eh oui !), et la Turbo S, chacune avec un niveau de puissance qui augmente. La 4S annonce entre 530 et 571 ch selon la batterie choisie (0 à 100 km/h en 4 s.), la Turbo grimpe à 680 ch (0 à 100 en 3,2 s.) et la Turbo S culmine à 761 ch (0 à 100 en 2,8 s.). La vitesse maxi est limitée à 250 km/h pour la 4S et 260 km/h pour les autres. Les performances sont donc redoutables, et l'efficacité routière est au diapason, faisant de cette Taycan une digne représentante de la marque. Particularité, la Taycan est la seule électrique à disposer d'une boîte de vitesses à deux rapports. Le premier est très court et "tire" jusqu'à 80 km/h. Il permet des départs canons et sert pour le launch control. Le second permet d'atteindre la vitesse maxi.

Les batteries sont installées sous le plancher, et deux capacités sont disponibles (79 kWh ou 93 kWh, la première n'étant disponible que sur la 4S). Les autonomies annoncées ne sont pas folles, et sur ce point, Tesla peut dormir tranquille. Ainsi avec la grosse batterie, l'autonomie maximale est annoncée à 450 km. Dans la vraie vie, ce sera 100 km de moins, pour peu que l'on utilise la Taycan dans le sens de ce pour quoi elle a été conçue...

Esthétiquement, Porsche propose une silhouette très proche des modèles thermiques. On se retrouve en face d'un mélange de 911 et de Panamera. Les ailes sont galbées, les hanches très larges, un bandeau relie les feux arrière, et le profil est inimitable. C'est immédiatement reconnaissable, même si bien sûr quelques spécificités viennent différencier ce modèle électrique, comme les optiques aplaties, les ouïes verticales dans le prolongement des optiques, et bien sûr, l'absence de sorties d'échappement !

Dans l'habitacle aussi la Taycan se démarque. Si position de conduite parfaite et qualité de fabrication et des matériaux sont habituels, la profusion d'écrans l'est moins. Il y en a trois pour le conducteur, et en option, un en face du passager !

Les prix sont très "Porsche" enfin. La 4S débute à 108 632 €, la Turbo est à 155 552 € et la Turbo S à 189 152 €. Là encore, pas de quoi inquiéter la Model S, dont la version la plus puissante et la plus haut de gamme n'atteint pas le prix de la moins chère des Taycan, tout en ayant une meilleure autonomie. Mais... ce n'est pas une Porsche.

