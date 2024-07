Pour l’instant, le nouveau Dacia Duster est très cher sur le marché de l’occasion

Sur le papier, il avait tout pour plaire. Même si le prix du nouveau Dacia Duster atteint un record historique, avec une version de base placée à peine sous les 20 000€, le nouveau SUV de la marque roumaine affiche un style plus fort que jamais et une technologie de bord digne d’une voiture de marque généraliste.

Sans surprise, donc, ce nouveau Duster croule sous les commandes. Certains concessionnaires en profitent d’ailleurs pour inciter les clients à opter pour les formules de financement particulièrement chères, comme nous l’avions appris il y a quelques mois auprès d’un prospect nous présentant un devis astronomique pour la commande d’un Duster haut de gamme.

Et d’une façon logique aussi, les premiers exemplaires disponibles sur le marché de l’occasion tiennent la grosse cote. Sur La Centrale, par exemple, l’exemplaire le moins cher de ce Duster de troisième génération affiche 2 000 km et s’affiche à 24 050€. Sachant qu’il s’agit d’un exemplaire en finition Extreme doté du moteur compatible GPL de 100 chevaux, il se retrouve au-dessus du prix du neuf (23 100€ pour cette finition avec ce moteur) malgré son kilométrage déjà significatif ! Quant aux rares versions hybrides, elles approchent ou dépassent les 30 000€ avec des kilométrages à peine inférieurs.

Sa valeur résiduelle s’annonce excellente

Ces prix sur le marché de l’occasion profitent bien évidemment de la forte demande sur le modèle qui vient à peine de démarrer sa commercialisation et dont les délais de livraison sont encore longs. Ils vont naturellement se rationaliser au cours des prochains mois mais quand on voit la cote des autres modèles de la gamme de Dacia actuellement, on peut dire sans trop se risquer qu’investir dans un nouveau Duster ne vous exposera pas à un risque de grosse perte de valeur résiduelle. A condition, évidemment, de ne pas opter pour l’un de ces financements au prix fort.