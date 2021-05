Pour son restylage, un Suzuki Jimny 5 portes ?

Le Suzuki Jimny a dû faire face à son succès immédiat lors du lancement de la génération actuelle JB64. L'usine japonaise de Shizuoka, la seule à produire ce petit franchisseur robuste et bon marché, s'est retrouvée totalement dépassée par la demande mondiale. Résultat : les délais de livraison se sont allongés à plus d'un an dans les marchés développés. Depuis, Suzuki a trouvé une solution avec l'usine indienne de Gurgaon, qui s'occupe de l'export du Jimny pour l'Afrique, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient.

Cela donne un peu d'air à la production japonaise qui, selon nos confrères japonais, pourrait ajouter une version cinq portes d'ici deux ans, lorsque la situation se sera bien stabilisée et que les délais de livraison seront totalement revenus à la normale.

Si le Jimny "long" est une éventualité d'ici deux ans, à l'occasion notamment du restylage du petit 4x4 nippon, une autre rumeur annonce la possibilité d'un moteur turbocompressé sur cette version plus grande et donc plus lourde. A l'heure actuelle, Suzuki ne dispose que deux moteurs turbos qui pourraient correspondre : le trois cylindres 1.0 et le quatre cylindres 1.4. Mais ces moteurs n'ont pas été développés pour une position longitudinale.