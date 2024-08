Pour tout savoir de la valeur des voitures anciennes, suivez ce guide

S’il a un peu ralenti en 2023, le marché français de l’automobile de collection continue de faire preuve d’un beau dynamisme. Le magazine des enchères à ainsi enregistré 3 493 changements de mains l’an dernier sur les plateformes Interencheres et Auction.fr, contre 4 409 en 2022, soit une baisse de 21%. "En dépit de cette conjoncture moins favorable, le marché reste solide, car il repose sur des fondamentaux sains depuis qu’il s’est purgé du phénomène spéculatif observé au milieu des années 2010. L’offre, certes moindre, est en adéquation avec la demande, et les prix sont stables, avec des véhicules qui trouvent globalement preneur à l’estimation, et plusieurs records enregistrés", observe Diane Zorzi, rédactrice en chef du Magazine des enchères. "Les tendances observées lors des années passées se confirment. Les véhicules les plus exceptionnels suscitent des enchères toujours aussi élevées, et les célébrations qui ont émaillé l’année, du centenaire des 24 Heures du Mans au 40e anniversaire de la Peugeot 205, ont créé l’émulation attendue auprès des passionnés. Autant de ferments durables qui dépassent une simple situation conjoncturelle."

En d’autres termes, nos chères anciennes gardent une belle valeur. Laquelle précisément? C’est justement l’objet du hors-série annuel intitulé « Le prix de 4 000 voitures de collection » édité par nos confrères de La vie de l’auto, et dont la dernière édition est arrivée dans les kiosques il y a quelques jours. On y trouve un panorama de 400 modèles sélectionnés et estimés, avec des avis de professionnels, ainsi que la cote LVA par marque et par modèle. « Pas de malus à l’achat, ni de coûteuses visites d’entretien dans un réseau agréé, ou encore de contrôle technique tous les deux ans… Pourquoi ne pas sauter le pas et acquérir une auto de collection ? », questionne LVA. Les choses sont parfaitement résumées, et constituent un bon moyen de se fixer les idées avant de franchir le pas dans le monde merveilleux de l’ancienne, avec ses joies et ses pannes !