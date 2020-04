Pour Volkswagen, le moteur à combustion a toujours de l'intérêt

A force de parler de véhicules électriques, on en oublie parfois que plus de 95 % des ventes se font encore, en 2020, avec à un moteur à combustion sous le capot. Et pour Matthias Rabe, le patron du développement technique de Volkswagen, il présente encore de l'intérêt. Un discours qui paraîtrait presque incongru, en pleine année de lancement de la gamme ID pour Volkswagen, qui a totalement modifié sa communication depuis le scandale du dieselgate et les investissements dans l'électrique.

L'intéressé fait pourtant un parallèle intéressant entre les avions et les autos : "nous viendrons aux carburants synthétiques. Si vous regardez l'aviation, il y a une forte demande pour ce type de carburants puisque les avions ne peuvent pas passer à l'électrique, ce qui ne permettrait plus de traverser l'Atlantique. Nous prenons la réduction du CO2 très au sérieux, mais cela ne signifie pas la mort du moteur à combustion". (Autocar).

Plusieurs initiatives de carburants synthétiques ont déjà eu lieu au sein du groupe Volkswagen. Audi avait notamment dévoilé une unité de production de carburants produits à partir d'énergie renouvelable, comme de l'hydrogène grâce à une électrolyse. Audi, toujours, avait également présenté sa méthode de production de ce que la marque appelle "l'e-diesel". Le problème reste cependant le même : arriver à produire des quantités industrielles pour assurer la mobilité de tous. Nous n'y sommes pas encore...