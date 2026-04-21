Pourquoi la Fiat 500 électrique à nouvelle batterie n'arrivera qu'en 2027

Si son début de carrière laissait entrevoir un joli succès, Fiat a vite déchanté sur sa 500 de troisième génération. Lancée en 2020, la micro-citadine devenue 100 % électrique s’est d’abord bien vendue avant de sombrer totalement les années suivantes. Jusqu’à obliger le constructeur italien à lancer le développement d’une variante thermique, finalement commercialisée à l’automne 2025 pour faire repartir les ventes (et viser plus de 100 000 unités annuelles).

Avant de quitter Stellantis, l’ancien directeur Carlos Tavares avait annoncé, outre l’arrivée de cette 500 de troisième génération convertie à l’essence, la préparation d’une version électrique améliorée. Le but ? La rendre moins chère à fabriquer et pour le client, grâce notamment à une nouvelle batterie de technologie LFP au lieu du NMC utilisé par la 500e actuelle.

Rendez-vous en 2027

Comme le précisent les spécialistes d’ItalPassion, cette Fiat 500e améliorée n’arrivera finalement que l’année prochaine. Un représentant du syndicat des travailleurs de l’usine de Mirafiori affirme en effet que la voiture sera prête en 2027 seulement.

Cette 500e améliorée recevra des accumulateurs produits en Espagne par le partenaire chinois CATL, dont le démarrage à l’usine n’est attendu qu’à la fin de l’année 2026. C’est cela qui oblige Fiat à attendre un peu avant de lancer la voiture.

Quel prix pour la Fiat 500 électrique améliorée ?

La Fiat 500e actuelle démarre à 28 900€ en prix catalogue, avec 5 000€ de remise ce qui abaisse son premier prix à 23 900€. Certes, la voiture a droit au bonus écologique mais ces niveaux sont jugés trop hauts par la clientèle sachant qu’elle dispose à ce tarif d’une modeste batterie de 24,8 kWh et d’un moteur de 95 chevaux (autonomie maximale WLTP affichée à 190 km seulement).

Parviendra-t-elle à s’approcher des 20 000€ en prix de base avec sa nouvelle batterie ? A titre de comparaison, une Renault Twingo équipée de batteries LFP de 27,5 kWh démarre à 19 490€.