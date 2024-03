Pourquoi les entreprises installent des bornes électriques chez leurs collaborateurs ?

Les avantages

Vous êtes chef (fe) d’entreprise et vous souhaitez électrifier votre flotte automobile en mettant à disposition de vos collaborateurs des véhicules électriques. Si a priori cela va de soi, dans les faits cela soulève encore des réticences. Et souvent, il faut convaincre le salarié du bien-fondé de la démarche et de l’intégrer dans votre projet.

Cela commence par de la pédagogie, mais aussi par l’accompagnement. Comme, par exemple, lui offrir des cartes de recharges sur les bornes publiques, mais aussi lui proposer d’installer une borne à son domicile. Une bonne façon d’impliquer le salarié dans la démarche de transition écologique et surtout, il s’agit bien souvent de la condition pour lui faire adopter la motorisation électrique. Cela permet de désengorgement les équipements d’entreprise quand il y en a. Et pour le salarié pas besoin de passer par le bureau ou le siège pour recharger son véhicule.

Enfin, cela entraîne un moindre empiètement sur le terrain de l’entreprise où l’installation de bornes réclame de l’espace. Surtout, cela permet de recharger sa voiture à moindre coût. Une recharge complète à la maison, c’est 25 centimes/kWh contre 53 centimes en entreprise et plus de 80 centimes sur une borne publique (sans compter l’abonnement au service). Une formidable source d’économie pour l’entreprise, mais aussi une opportunité pour le salarié qui peut utiliser la borne installée par son employeur à des fins professionnelles mais aussi privées.

On intègre dans le contrat de leasing l’installation de la borne. Elle est mise à la disposition du collaborateur. S’il la rend à la fin, ce n’est pas considéré comme un avantage en nature. Attention tout de même. Bien souvent, si la borne est intégrée dans le contrat de leasing, celle-ci est attribuée à un véhicule, il est donc difficile par la suite de la réinstaller ailleurs ou pour une autre voiture.

Donc si l’entreprise prévoit de pouvoir éventuellement céder la borne à son collaborateur si celui-ci quitte l’entreprise, il convient de dissocier l’intégration de la borne de recharge. Dans ce cas, le salarié peut, en cas de rupture de contrat avec l’entreprise, conserver la borne pour son usage personnel, et ainsi en racheter la partie résiduelle.

Contraintes techniques

80 % des logements sont équipés en monophasé. Ce qui autorise la connexion de bornes d’une puissance de 3,7 kW ou 7,4 kW. Étant donné que les compteurs monophasés ne supportent pas les bornes de 22 kW et plus, il serait alors nécessaire de faire changer le disjoncteur et le compteur pour pouvoir en installer une. Ce que l’entreprise ne prend pas en charge à de rares exceptions bien spécifiques. Par ailleurs, le salarié doit bien faire attention aux règles définies pour l’installation. En général, la prise en charge de l’installation par l’entreprise tient compte de 15 mètres linéaires de la prise au tableau. Tout ce qui est hors package est à la charge du collaborateur. Ensuite, il faut savoir que plus on éloigne la prise du compteur plus il y a de déperdition, plus ça coûte cher.

Dans le cadre d’une copropriété, le « droit à la prise » garantit à chaque possesseur ou futur possesseur de véhicule électrique – qu’il soit locataire ou propriétaire – le droit d’équiper son emplacement de stationnement (intérieur ou extérieur) d’un point de recharge. Pour faire valoir le droit à la prise, il convient d’envoyer un courrier recommandé au syndic de copropriété (ou au propriétaire, avec copie au syndic, dans le cas d’une location) avec tous les détails techniques du projet. La copropriété ne peut s’opposer à votre demande qu’en cas de raison légitime et sérieuse : la demande est techniquement irréalisable.

Déclaration d’assurance

L’assurance habitation couvre le bien immobilier. Les prises et bornes installées directement sur un des murs du logement principal font alors partie intégrante de celui-ci et bénéficient des garanties de l’assurance habitation. En revanche, si la borne est fixée sur un poteau, un pilier ou une annexe l’assureur peut dire que c’est hors habitation. Et donc ne pas prendre en charge les éventuels remboursements. Il convient alors de souscrire un contrat spécifique ou une option.

Opter pour une borne dynamique

Le délestage dynamique de la charge permet d’ajuster la puissance délivrée par la borne de recharge en fonction de la consommation des autres équipements de la maison afin de ne pas dépasser la puissance souscrite au contrat. La borne avec délestage dynamique est reliée au compteur Linky (le fameux compteur communicant), ce qui lui permet de contrôler en temps réel le courant distribué dans une habitation.

Louer plutôt qu’acheter

Des entreprises comme ZEborne équipent entreprises et particuliers via des contrats de location. Avantage pour l’entreprise, l’assurance et la maintenance, sont comprises dans le contrat. Il s’agit de bornes connectées afin de permettre avec précision ce qui est consommé. L’opérateur met ainsi en place une gestion forfaitaire par véhicule. Comme la consommation est connue en temps direct avec les bornes connectées, le salarié est remboursé mensuellement de ses frais de recharge. Ensuite le loueur facture à l’entreprise tous les trois ou six mois ce qu’il a remboursé au collaborateur. Des économies de gestion pour l’entreprise. Mais ici, le salarié est obligé de rétrocéder la borne à la rupture de son contrat avec l’entreprise.