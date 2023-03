Pourquoi les radars-tronçons n'ont plus la cote

Apparus en 2012 et déployés sur la plupart des grands axes autoroutiers français depuis, les radars-tronçons utilisent un principe différent des autres radars : ils mesurent la vitesse moyenne d’un véhicule entre deux points d’un même axe routier plutôt que sa vitesse instantanée en un seul point. Ces radars-tronçons nécessitent un équipement important sur les portions où ils sont installés, avec des capteurs à l’entrée et d’autres à la sortie. Ils coûteraient ainsi plus cher y compris au niveau de l’entretient par rapport aux radars plus conventionnels, ce qui aurait décidé la sécurité routière à les remplacer progressivement par des tourelles plus classiques au lieu de les réparer en cas de problème technique.

D’après les spécialistes de Radar-Auto, très peu de radars-tronçons auraient été réparés sur le réseau français après les nombreuses dégradations constatées sur les équipements à partir de l’année 2018. Dans de nombreux cas, ces radars-tronçons sont tout simplement remplacés par un radar tourelle lorsqu’ils deviennent inopérants. Et comme les spécialistes de Radar-Auto le rappellent, ces radars-tronçons produisent aussi beaucoup moins de verbalisations d’excès de vitesse que les radars classiques : moins de 5000 par an en moyenne contre 14 000 pour un radar autonome, d’après l’association « 40 millions d’automobilistes ». Cette moins bonne rentabilité pèse-t-elle aussi dans la stratégie de la sécurité routière ?

Bientôt de nouveaux radars-tronçons ?

Pas forcément car toujours d’après Radar-Auto, la sécurité routière plancherait actuellement sur un nouveau dispositif de radar-tronçon. Le projet pourrait aboutir à l’arrivée d’un nouveau système du même genre, qu’on imagine moins coûteux à opérer que les équipements actuels. Mais il ne devrait pas arriver avant le milieu de la décennie.