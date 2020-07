Pourquoi Volvo intégrera un Lidar à ses voitures dès 2022

Dans la petite excroissance au-dessus du pare-brise des futures Volvo se cachera un mini-radar laser qui émet continuellement des millions de pulsations pour se créer une cartographie 3D permanente de l’environnement du véhicule. Le Lidar, c’est son nom, est devenu un des éléments essentiels pour permettre la conduite autonome, en complément des caméras et des radars classiques, apportant chacun son type de données (3D, 2D, informations contextuelles, reconnaissance d’objets, de vitesses, etc.). L’ensemble des informations de ces précieux capteurs sont compilées, comparées, analysées pour déterminer avec le plus de précision les conditions exactes de l’environnement du véhicule et donc, la conduite à y adopter.

Une réelle intégration

L’intégration du Lidar de chez Luminar dans les futures Volvo semble particulièrement discrète, bien loin des plots rotatifs géants posés sur les galeries de toit des premiers modèles il y a des années. Cela semble mieux aussi que ce qu’a pu faire Audi d’ores et déjà en série sur ses haut de gamme, A8 en tête, avec les petits Lidars signés du français Valeo. De nombreuses autres marques cherchent à se frayer une place sur ce futur marché juteux du radar laser, entre équipementiers automobiles, start-up dédiées ou encore spécialistes de l’armement, souvent dans la Silicon Valley ou en Israël. Tous les constructeurs ou prestataires de services devront en passer par ce capteur, mis à part ceux qui restent convaincus qu’un ensemble de caméras et de radars suffisent, comme Tesla pour son Autopilot.

Chez Volvo, une nouvelle plateforme modulaire nommée SPA2 sera inaugurée par la future génération du gros SUV XC90 attendue pour 2022. Mais il n’est pas question de conduite 100 % autonome ou de robots taxis à ce stade. Le constructeur, avec Luminar, promet une conduite déléguée possible sur autoroute lorsque les conditions le permettent, en combinaison avec le logiciel spécifique de Zenuity (voir ci-dessous). Sans les mains sur le volant et sans les yeux sur la route.

Les évolutions des différentes fonctionnalités autonomes se feront au fur et à mesure via des mises à jour à distance (« over the air »). Le Lidar vendu à un coût qu’il assure raisonnable par Luminar (vraisemblablement entre 450 et 900 €) propose un champ de vision de 120°, une détection des autres véhicules jusqu’à 250 m (500 m pour de gros objets), avec une précision au centimètre près. La start-up américaine assure travailler avec 12 des 15 plus gros constructeurs (dont Toyota), elle a été fondée en 2012, emploie 350 personnes et a été financée à hauteur de 222 millions d’euros par des fonds d’investissement. Volvo est un de ses contributeurs minoritaires.

Une stratégie de longue date

Depuis 2016, Volvo poursuit une stratégie très volontaire en matière de conduite autonome avec pour but ultime d’arriver à zéro mort sur les routes. Le rythme des collaborations avec différents acteurs s’est accéléré ces dernières années : association avec Uber (avec un malheureux accident mortel à la clé), joint-venture avec l’équipementier spécialisé dans la sécurité automobile Autoliv, suivie de la création de leur coentreprise Zenuity (logiciel de conduite autonome) et de l’association avec NVIDIA (informatique embarquée et intelligence artificielle), mise en place de Drive Me, un test de conduite autonome en cadre réel de grande ampleur à Göteborg (Suède), partenariat avec Baidu (le Google chinois) et enfin, association avec Luminar pour l’équipement de lidars.

Priorité donc à l’électrification et à la conduite autonome pour la marque suédoise du groupe chinois Geely, ce dernier se concentrant à l’avenir sur le développement des moteurs thermiques. En plus de sa propre marque, Geely détient aussi Polestar et Lynk & Co, ultra high-tech, ainsi que la vénérable marque anglaise Lotus ou… s’est associé avec Daimler pour le développement des futurs modèles Smart.

Bilan

Volvo bénéficie des moyens colossaux de sa maison mère, le chinois Geely, pour s’assurer une bonne place dans la course à la conduite autonome. Avec une stratégie claire et tranchée (limitation de vitesse à 180 km/h, objectif zéro mort, électrification, mise en place progressive de phases d’autonomie…), la marque premium sino-suédoise joue une carte très spécifique, se donnant une capacité technologique particulièrement importante.

Sachant que le chemin de la conduite autonome, au fur et à mesure de ses différentes phases passe par des moments de conduite active et de la délégation de conduite dans certaines situations (ici, sur les autoroutes), gageons que les effets bénéfiques de cette recherche intense commenceront par porter leurs fruits, partiellement, mais rapidement. Reste au législateur à autoriser le déblocage de ce type de délégation de conduite, aujourd’hui interdite en Europe.