La Volvo S90 résiste et se restyle

Il y a quelques jours, nous vous présentions une toute nouvelle berline électrique Volvo : l’ES90. Mais vous le savez, le constructeur suédois a renoncé à ne vendre plus que des modèles à zéro émission d’ici la fin de la décennie.

Volvo allonge donc la carrière de ses modèles thermiques. Il y a quelques mois, la marque scandinave détenue par le groupe chinois Geely a lancé son grand SUV XC90 re-restylé. Un peu plus tard, elle a levé le voile sur une version améliorée du XC60.

Cette fois, c’est la grande berline S90 qui reçoit un nouveau coup de bistouri après déjà neuf ans de carrière (et un premier restylage opéré en 2020).

Comme le XC90

Les nouveautés esthétiques ne surprennent pas et ressemblent beaucoup à celles des derniers XC90 et XC60. La voiture gagne des feux modernisés et des boucliers épurés alors que la planche de bord reçoit un gros écran tactile central de 11,2 pouces, le même que dans le XC90.

Côté motorisations, Volvo ne donne que peu de détails pour l’instant mais on retrouvera évidemment les versions hybrides rechargeables en plus de déclinaisons thermiques à hybridation légère.

Viendra-t-elle chez nous ?

Reste à savoir ce que compte faire Volvo de cette « nouvelle » S90. Le modèle actuel vient de quitter le catalogue chez nous et ses volumes de ventes restaient faibles sur le Vieux continent. Se limitera-t-elle à la Chine ou reviendra-t-elle en Europe ?