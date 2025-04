Volvo compte faire de grosses économies, notamment sur le personnel

« L’industrie automobile traverse une période très difficile, avec des défis sans précédent. Ces dernières semaines, j’ai travaillé avec l’équipe de direction et d’autres collègues sur un plan visant à renforcer et à accroître la résilience de l’entreprise ». Ces propos tenus par Hakan Samulesson, le nouveau dirigeant qui était déjà aux commandes entre 2012 et 2022, sont une façon polie d’annoncer des grosses économies et surtout des suppressions de postes.

Le nouveau patron, ou plutôt ex-patron, a annoncé un plan d’économies de 1,6 milliard d’euros (18 milliards de couronnes) afin de faire face aux chutes des bénéfices. En effet, le premier trimestre accuse une baisse de 6 % des livraisons mondiales, entraînant un recul du chiffre d’affaires de 11,7 %.

Les effets de ces économies se feront sentir dès 2026, mais cela va surtout se traduire par du personnel en moins : « Des suppressions d’emplois auront lieu dans les activités à travers le monde, mais la société communiquera plus de détails dès que possible » indique le groupe.

Relocaliser la production

La marque doit notamment faire face à la guerre commerciale commencée par Donal Trump. « Aux États-Unis, le groupe va affiner la gamme de produits dont elle a besoin pour croître et la manière dont elle peut mieux utiliser son outil de production existant dans les années à venir, en produisant davantage de voitures là où elles sont vendues. »

Ce que Volvo compte faire de l’autre côté de l’Atlantique est déjà une réalité en Europe. Ainsi, l’EX 30 a démarré sa production à l’usine de Gand en Belgique afin d’éviter les taxes douanières et ainsi de profiter du bonus en France.

Le mois dernier, le patron démissionnaire de Volvo, Jim Rowan, avait prévenu, celui qui le remplacerait à devoir passer des « nuits blanches ». Cela doit effectivement être le cas, mais aussi pour les employés potentiellement concernés.