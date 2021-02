Pourra-t-on acheter des Tesla en Bitcoin ?

En réponse à

Limite tu peux créer de la valeur à l'infini si tu connais le code pour pirater. Donc plus rien n'a de valeur. Donc le travail n'a plus de valeur, donc plus personne ne créer des richesses physiques et morales, donc l'humanité retourne à l'âge de pierre si on va au bout du processus de corruption de ce système dont la base est du vent contrairement à l'argent des Etats et des banques qui n'est pas duplicable.

Mais il faut vraiment prendre conscience de cette notion malgré ce qu'on penser des banques, des Etat, de l'argent, du capitalisme. Le communisme utilise lui aussi de l'argent d'ailleurs. Et cet argent est bien basée sur une valeur palpable car même la corée du Nord est obligée d'importer du matériel... et leur argent vaut quelque chose sinon personne ne ferait affaire avec eux.