Première mondiale pour les utilitaires électriques et hydrogène Renault à Lyon

Le salon Solutrans ouvrira ses portes mardi 16 novembre à l’Eurexpo, dans la banlieue de Lyon, du côté de Chassieu. Ce sera l’occasion pour Renault de dévoiler plusieurs nouveautés à destination des professionnels, et pas des moindres. Le constructeur au losange prévoit en effet de présenter le tout nouveau Trafic, dévoilé récemment, mais aussi la variante électrique du Master, E-Tech, qui est une première pour la marque française sur ce segment, elle qui n’avait jusqu’ici que le Kangoo en électrique.

Justement, en parlant du Kangoo, Renault confirme la présence du Kangoo E-Tech au salon, aux côtés du Master H2-Tech en version prototype. Ce sont là deux premières mondiales pour des véhicules qui n’auront toutefois pas les mêmes ambitions. Pour le Kangoo, il s’agira surtout de prendre le relais du Kangoo Z.E de première génération et de séduire à nouveau les entreprises spécialisées dans la livraison du « dernier kilomètre », et les artisans désireux de franchir le pas de l’électrique. Ce Kangoo sans émission polluante dispose d’un nouveau pack de batterie de 45 kWh donnant droit à 300 km d’autonomie selon Renault, dans les meilleures conditions. Evidemment, ce qui est intéressant sur ce modèle, c’est la conservation des caractéristiques de charge et de remorquage par rapport au thermique : 600 kg et 1500 kg respectivement.

Le Master hydrogène est quant à lui le fruit de la collaboration entre Renault et l’entreprise Plug Power. Commercialisé en 2022 en deux carrosseries différentes, le Master à hydrogène a une particularité : une grosse batterie de 33 kWh, qui fait tampon avec la pile à combustible. En combinant le réservoir d’hydrogène et cette batterie, ce Master revendique 500 km d’autonomie. Renault a d’ores et déjà tout prévu en France, de l’assemblage du véhicule à la construction des stations distribuant l’hydrogène.