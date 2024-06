Près de deux millions de Français priés de refaire leur carte grise

Il s’agit de la loi 3Ds, cela s’appelle l’adressage, et concerne les communes de l’hexagone. Le principe est simple puisqu’il rend obligatoire de nommer les voies et de numéroter les habitations. Seulement, cela engendre plusieurs désagréments puisque les communes n’ont pas d’autre choix que de trouver de nouveaux noms de rue et de commander des plaques…

Les Maires ne sont pas les seuls à être concernés par cette loi qui facilitera par ailleurs le travail des services de secours ou des livreurs. Les habitants de ces "nouvelles" rues devront se mettre en conformité, ce qui implique une carte grise à jour.

Tout d’abord, vous disposez d’un mois pour modifier l’adresse et la démarche s’effectue via le site de l’ANTS. Il faut toutefois préparer le certificat d’immatriculation, un justificatif de domicile de moins de six mois et une pièce d’identité. Vous recevez ensuite une étiquette à coller directement sur votre carte grise. Cette démarche est gratuite trois fois. À partir du quatrième changement d’adresse, une nouvelle carte grise est envoyée, à vos frais cette fois-ci : 2,76 €.

Pas gratuit pour tout le monde

Si votre plaque suit le modèle « AA-XXX-BB », le principe expliqué ci-dessus s’applique. En revanche, ce n’est pas du tout le cas pour les anciennes plaques, celles d’avant 2009, avec le numéro de département à la fin (par exemple : 123 XX 50). Dans ce cas, le coût est équivalent, 2,76 €, mais surtout cela implique le changement des plaques de votre auto. En général, il faut compter environ 15 € pour une plaque en aluminium, qui vieillit généralement mal, et 30 € pour un élément en plastique. Seulement, ces tarifs sont à multiplier par deux, comptez alors entre 30 et 60 €.

Pour certains, il serait tentant de ne rien changer, mais cela comporte un risque : une amende forfaitaire de 135 € (minorée à 90 €).