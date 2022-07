Présentation - Maserati Project 24 : taillée pour la piste

Si la dernière création de la marque au Trident était jusqu'à présent le SUV Maserati Grecale, il s’agit d’un tout autre véhicule que nous propose Maserati aujourd’hui. La Maserati Project24 est en effet une auto réservée à un strict usage sur circuit. Extrapolé de la supercar Maserati MC20, le Project24 affiche des éléments aérodynamiques dignes d’une voiture de course avec une carrosserie en fibre de carbone et en fibres naturelles, des prises d’air énormes à l’avant sur le toit et les flancs, un aileron imposant au-dessus d’un diffuseur de taille conséquente.

Si les appendices aérodynamiques sont conséquents, c'est qu’il est préférable d'en disposer afin de plaquer cette voiture au sol, car la bête dispose du même V6 Nettuno de la Maserati MC20 et ce bloc de trois litres de cylindrée placé en position centrale arrière développe 740 ch grâce à l’apport de nouveaux turbos, soit 90 ch de plus que la MC20. De plus, les ingénieurs ont traqué les kilos superflus et la Project24 affiche 1 250 kg sur la balance, soit 225 kg de moins que le coupé MC20 qui grâce à sa coque carbone (reprise sur le Project 24) fait aussi dans la légèreté. Cela donne un rapport poids/puissance de 1,69 kg/ch, autant dire que le Project24 sera très à l’aise sur circuit où il pourra donner de belles sensations à son conducteur.

La boîte de vitesses est également différente de celle qui équipe le coupé MC20. Sur le Project24 il s’agit d’une boîte séquentielle à six rapports avec palettes au volant alors que le coupé MC20 dispose d’une boîte robotisée et double embrayage à huit rapports. Le Project24 s’équipe également d’une suspension innovante, d’un système de freinage en carbone-céramique, de pneus adaptés à la course sur circuit et de dispositifs de sécurité homologués FIA : réservoirs spécifiques, extincteur, arceau de sécurité. Tout est fait pour prendre du plaisir sur un circuit et les propriétaires de cette voiture très spéciale auront droit à une gamme unique de services, y compris pour tous les événements qui auront lieu sur piste. Des heureux propriétaires qui ne seront pas très nombreux puisque la Maserati Project24 ne sera produite qu’à 62 exemplaires et que le prix de cette auto devrait être particulièrement élevé. il est encore tenu secret par le constructeur.