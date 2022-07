Présentation - Toyota Highlander : des améliorations pour 2023

Pour l’année 2023, Toyota a décidé de revoir le système multimédia de son Toyota Highlander. Celui-ci adopte le nouveau système Toyota Smart Connect bénéficiant d’une navigation basée dans le cloud. Les informations sont actualisées en temps réel, ce qui permet de connaître les conditions de circulation. Pas besoin pour cela d’un smartphone ou payer des frais supplémentaires, le Toyota Highlander 2023 étant livré de série avec un abonnement de quatre ans qui permet des mises à jour à distance du système. En cas de navigation cloud interrompue, le système de navigation intégré prend le relais et permet de planifier des itinéraires.

Tout cela s’accompagne d’une connexion sans fil pour smartphone via Apple CarPlay et filaire pour Android Auto, tandis que certaines fonctions du Toyota Highlander peuvent être commandées à distance via MyT : verrouillage/déverrouillage des portes, mise en marche des warnings… De plus, le combiné d’instrumentation reçoit une nouvelle dalle numérique 12,3 pouces dotée d’un affichage plus confortable et intuitif animé par un "effet" groupe de compteurs concaves en trois dimensions avec graphismes personnalisables.

À bord on trouve également un nouveau revêtement de sièges en cuir beige, tandis qu’à l’extérieur le grand SUV se pare de nouvelles jantes en alliage de 20 pouces noir brillant Arizona, sur la finition Lounge, et d’une nouvelle teinte de peinture métallisée "Vert Cyprès". Le Toyota Highlander 2023 est disponible à la commande pour des livraisons début 2023.