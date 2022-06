Présentation vidéo - Cupra Urban Rebel Concept : plus proche de la réalité

Septembre 2021, Munich. Alors que le salon automobile allemand vient d’ouvrir ses portes au public, Cupra dévoilé l’Urban Rebel Concept. Censé donner une première idée de ce que sera la première citadine de la marque, ce prototype cumule les délires : bouclier avant façon chasse-neige, aileron arrière XXXL et moteur électrique de 340 ch avec une fonction boost qui permet d’obtenir jusqu’à 435 ch ! Alors que, à quelques kilomètres de là, le cousin Volkswagen dévoile l’ID.Life Concept, élaboré sur la même base mais qui semble bien plus proche d’une voiture de série, la démarche de Cupra interpelle.

Juin 2022, circuit de Terramar, Sitges. L’Urban Rebel Concept fait son retour à l’occasion du quatrième anniversaire de la marque. En neuf mois, elle a toutefois mis beaucoup d’eau dans son Cava, le vin pétillant local. À moins de trois ans de la présentation de la version de série, les designers fournissent ici une idée bien plus précise de l’auto.

Par rapport au premier concept car, on reconnaît le dessin général. Parmi les éléments de style les plus marquants, on retrouve les projecteurs triangulaires et le dessin du vitrage. Pour ce dernier a été fait le choix de montants A peints en noir, ce qui donne l’impression d’avoir à faire à un casque de moto. Des portes arrière font leur apparition, puisqu’il est d’ores et déjà acté que la version de série sera uniquement disponible avec cinq ouvrants.

La longueur se réduit quelque peu. Avec 4,04 m, l’Urban Rebel version 2 est dans la moyenne de la catégorie des citadines. En revanche, elle est toujours très large (1,98 m, rétroviseurs extérieurs compris) et, étonnamment, particulièrement haute. Avec 1,58 m, dont 22 cm sont le fait de la garde au sol, elle toise sa cousine, la Seat Arona, de 4 cm. Volonté actée de se plier à la mode du SUV ou simple effet de style d’un concept car ? Il faudra attendre 2025 pour le savoir.

Les flancs se distinguent par des plis de carrosserie très marqués, qui seront sans doute très difficiles à adapter à la production en grande série, ainsi que par la ligne noire descendante sur le montant C, un effet de style repris de la Born. On remarque également de très imposantes jantes de 21" qui laissent entrevoir des étriers de freins peints en jaune.

C’est la partie arrière qui évolue le plus. L’abandon de l’aileron, au format caricatural, a imposé de redessiner totalement les optiques arrières. On retrouve le bandeau rouge qui court sur toute la largeur du hayon et si cher à la marque. Y sont incrustées deux paires de triangles qui remplissent le rôle de feux stop et qui donnent à la poupe des airs d’Alfa Romeo Tonale. Quant au logo, il est illuminé mais, là encore, il est très peu probable que la version de série en hérite.

À bord, l’ambiance est également au sport. La planche de bord, très aérienne, ne fait pas l’économie de l’imposante tablette tactile, qui regroupe l’ensemble des fonctions multimédia. Le combiné d’instrumentations est encore plus original. Divisé en trois parties, il comprend un écran haute définition central sur lequel prend place la navigation à réalité augmentée, tandis que les autres informations sont rejetées, de part et d'autre, sur deux lames flottantes. Les sièges baquets sont de rigueur, à l’avant comme à l’arrière. Ils sont habillés d’une association de polymères recyclés et de matières biosourcées. On trouve également, dans cet habitacle, de nombreux inserts cuivrés, comme à bord de toutes les Cupra. Ce concept inaugure toutefois une nouvelle variation de cette teinte, plus mate, qui sera adoptée par l’ensemble de la gamme dans les prochaines années.

Comme le premier concept, cette Urban Rebel version 2022 repose sur la plateforme MEB Small. Dérivée de la MEB des Audi Q4 e-tron, Cupra Born et Volkswagen ID., elle en diffère toutefois par l’implantation de sa mécanique, qui passe ici à l’avant. L’Urban Rebel est donc une traction. Avec sa batterie disposée sous l’habitacle, elle se permet un empattement de 2,60 m, imposant pour une voiture de ce segment (celui d’une Volkswagen Polo est de 2,55 m) ce qui permet de garantir une habitabilité généreuse, y compris aux places arrière. En revanche, Cupra ne fournit aucune indication quant au volume de coffre.

Sous le capot avant, le moteur électrique, sans doute le même que celui de la Born VZ, développe 226 ch. Une puissance importante pour le segment et qui permet à l’Urban Rebel de promettre un 0 à 100 km/h parcouru en 6,9 s. Nous ne savons rien de la batterie mais, au vu de l’autonomie annoncée par le constructeur, jusqu’à 440 km, il est fort probable qu’il s’agisse de l’unité de 58 kWh déjà largement utilisée au sein du groupe Volkswagen.

Ce n’est pas un hasard si Cupra a la primeur d’un concept car au dessin assez proche de la version de série. Les entités espagnoles du géant allemand sont, effectivement, en charge du développement et de l’industrialisation des futures citadines électriques du groupe. Qu’elles soient badgées Cupra, Volkswagen, voire Audi, Seat et Skoda, toutes sortiront, en effet, de l’usine de Martorell, en Catalogne.