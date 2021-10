Présentation vidéo - Nouveau Range Rover 2022 : le joyau de la couronne

Le Range Rover, c’est l’ADN de Land Rover. Celui qui a lancé la marque britannique et posé les fondations du 4x4 de luxe. En plus de 50 ans de carrière et quatre générations il a donné naissance à toute une famille de SUV dont l’Evoque et le Velar.

Pour cette cinquième génération, le constructeur est reparti d’une feuille blanche en s’adjoignant les services de la platefome MLA (Modular Longitudinal Architecture) du groupe Jaguar Land Rover. Cette dernière, composée en majorité d’aluminium, est capable de recevoir un vaste panel de motorisations dont deux blocs hybrides rechargeables et une motorisation 100% électrique qui arrivera dès 2024. Une révolution pour le Range Rover qui a bâti sa réputation avec le « V8 supercharged ». Les temps changent et Land Rover est contraint de s’adapter pour abaisser au maximum les émissions de CO2 de sa gamme (Taxe CAFE) pour ainsi échapper aux pénalités colossales émises par la Commission Européenne.

Le 4x4 de luxe grandit légèrement de 5 cm pour atteindre 5, 05 m dans sa version « courte ». La version longue (+20 cm), sera également reconduite avec, pour la première fois, la possibilité d’obtenir 7 places, grâce à l’ajout de deux sièges supplémentaires.

Le Range Rover a posé les fondements du 4x4 de luxe bien avant l’arrivée des Porsche Cayenne, Bentley Bentayaga, Aston Martin DBX ou Lamborghini Urus. Le britannique jouit d’une telle aura auprès des clients fortunés que la marque s’est fixée un devoir d’excellence dans le domaine du raffinement au moment de développer de cette nouvelle génération.

Cette exclusivité commence par le design. Les équipes de Jerry Mac Govern se sont inspirées du monde de l’architecture pour dessiner ce nouvel Opus. L’ADN du Range a été conservé avec toujours un toit flottant, une ceinture de caisse haute et des grandes roues mais les lignes ont été épurées de tout artifice inutile. C’est en quelque sorte la même philosophie que pour le Velar.

Les poignées de porte sont désormais affleurantes.

Parmi les nouveautés on remarque l’apparition de poignées de portes affleurantes, d’un bouclier horizontal et de feux Full LED haute définition capables d’éclairer à plus de 500 mètres et de masquer simultanément 16 objets (véhicules, piétons, etc.) afin de ne pas les éblouir. Le vitrage prend aussi une part encore plus importante, courant du pare-brise au hayon. L’ouïe de requin placée sur les ailes avant est désormais remplacée par une sorte de diapason de couleur grise. C’est à l’arrière que l’évolution est la plus notable avec la mise en place de feux verticaux inédits. Ces derniers, full LED, sont reliés sur la partie haute par un bandeau noir dans lequel sont intégrés des clignotants à défilement.

Cette simplification du design a des bienfaits sur l’aérodynamique du Range qui présente le meilleur coefficient de sa catégorie (Cx : 0.30).

A bord, la philosophie est la même. Les Britanniques ont simplifié et allégé la planche de bord en détails. Les deux-écrans cèdent leur place à un système multimédia de 13,7’’ flottant ultra performant. Il bénéficie d’un écran haute définition à retour haptique, d’une connexion 5G et d’une multitude de services connectés et notamment l’assistante Alexa (Amazon).

L’instrumentation numérique elle aussi est flottante. Pratiquement tous les rangements sont cachés par des matériaux de grande qualité avec toujours ce souci de minimalisme. Les passagers voyageront dans un écrin de luxe car le moindre élément a subi un traitement particulier. Du cuir, de la marqueterie et même de la céramique s’installent sur les versions les plus huppées. En plus de 14 points de charge pour smartphone à disposition, une tablette tactile nomade placée dans l’accoudoir central les attend pour piloter les éléments de confort et de technologie comme le massage des sièges, la télévision logée dans l’appuie-tête ou encore la connexion internet très haut débit.

Le programme SV : « Special Vehicle » est dorénavant compatible avec toutes les versions de Range. Ici vous entrez de plain-pied dans le l’ultra-luxe avec par exemple deux sièges aviation, un mini-bar, une table qui se déploie automatiquement ou encore un hayon composé de deux sièges en cuir et d’un sound-système pour pêcher en musique.

Land Rover a parallèlement fait grimper son Range d’une marche en matière de technologie embarquée. Parmi les équipements les plus high-tech on retrouve un réducteur acoustique qui via des haut-parleurs placés dans les appui-têtes envoie une fréquence inverse pour annuler les bruits parasites à haute vitesse comme celui de l’air ou des roues sur la route.

Le Range bénéficie aussi d’un purificateur d’air par nanotechnologie. Ici pas besoin de filtre, les nanos particules sont actives dans l’air et traitent les mauvaises odeurs, les allergènes ou encore les virus dont le Covid-19.

Enfin, l’une des deux énormes antennes placées sur le toit sert à une mise à jour continue via la 5G de plus de 70 modules électroniques. Cela qui signifie que le nouveau Range peut être mis à jour et amélioré à distance tout au long de sa vie à la manière d’une Tesla.

Un Range électrique verra donc le jour d’ici deux ans. Ceci est rendu possible grâce à la toute nouvelle plateforme modulaire de Jaguar Land Rover baptisée MLA. Cette dernière est le point névralgique de la voiture, car elle doit être capable de supporter des mécaniques électrifiées offrir du confort et un bon maintient sur route tout en conservant une rigidité accrue pour la pratique du tout-terrain qui est l’ADN de cette voiture.

Land Rover a donc mis tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en matière de liaisons au sol pour garantir une polyvalence extrême à son vaisseau amiral : suspensions multibras électroniques, amortisseurs pneumatiques bilstein à 5 niveaux de réglages, roues arrière directrices, contrôle actif du roulis électronique (48 v) sans oublier une transmission intégrale. L’ensemble est géré par le système Terrain Response 2, celui du dernier Defender qui adapte automatiquement la motricité, la hauteur de caisses et les blocages différentiels en fonction du mode sélectionné. Land Rover promet un confort de conduite jamais atteint au volant de l’une de ses productions. On a hâte d’essayer !

Pour animer le mastodonte, Land Rover a sélectionné un vaste choix de motorisations. Les versions « d’entrée de gamme » sont confiées aux bons soins de 6 cylindres en ligne essence (P360 et P400) et diesel (D250, D300 et D350) micro-hybridés. Impossible pour le britannique de passer à côté de la technologie hybride rechargeable. Le nouveau Range enrichit même son offre d’une seconde version P510e (510 ch cumulés) qui associe un 6 cylindres en ligne essence à un moteur électrique alimenté par une batterie de 32,8 kWh. Ce dernier est capable de parcourir près de 100 km en tout électrique et d’abattre l’exercice en 5,6 s. Il vient en complément de la version de « base » appelée P440e. Ces deux motorisations ne seront pas disponibles dans l’immédiat en France mais feront leur arrivée au catalogue dans le courant de l’année 2022.

Au sommet de la gamme on retrouve le musical V8 Supercharged, très prisé sur les marchés nord américains et asiatiques. Sa puissance grimpe à 530 ch et le couple à 750 Nm. Le mastodonte (2 585 kg) atteint ici les 100 km/h en 4,6 s ! Tous, sont associés à une boîte automatique à 8 rapports et dispose d’une transmission intégrale.

40 000 € de malus pour le V8 !

La cinquième génération de Range Rover sera disponible à la commande en France dès le début de l’année 2022 pour un prix de départ de 122 600 € en finition SE et équipée du moteur diesel D250. L’architecture de gamme est la même qu’à l’heure actuelle avec 3 niveaux baptisés SE, HSE, Autobiography et celui de lancement, le « 1st Edition ». Le V8 Supercharged de 530 ch sera également disponible au lancement pour un prix de départ de 139 000 €, auxquels il faudra ajouter 40 000 € de malus écologique (taxe sur le poids comprise) à compter du 1er janvier 2022.

Les 6 cylindres essence et diesel micro-hybridés ainsi que les versions hybrides rechargeables (P440 e et P510e) viendront compléter l'offre dans le courant de l'année 2022, en France. Environ 3 500 € séparent le châssis court du châssis long. Les premiers exemplaires arriveront sur nos routes au printemps.