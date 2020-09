Présentation vidéo - Volkswagen Golf SW : l'allemande s'offre un break

Avec 4,63 m de long, la nouvelle Golf SW s’allonge de 8 cm, tout en gardant des proportions similaires. Son design, comme on a pu le voir sur la berline, ne crée pas non plus de surprise. Face avant légèrement plus agressive, épaules élargies et lunette arrière plus inclinée modernisent le look de l’allemande sans déstabiliser les habitués.

À bord, tout est évidemment repris à la berline. De série, cette SW est livrée avec un Digital Cockpit combinant un écran personnalisable en lieu et place du tableau de bord et une dalle tactile donnant accès aux fonctionnalités de la voiture. C’est solidement réalisé et résolument moderne, mais Volkswagen a fait de la chasse aux boutons sa priorité. Au point de rendre l’ergonomie de cette huitième Golf (traditionnellement un point fort) un peu hasardeuse, notamment en ce qui concerne les commandes de climatisations. Dommage.

L’espace habitable de ce break est en revanche l’un de ses points forts. Et pour cause, Volkswagen a décidé de soigner l’accueil des passagers arrière en rallongeant l’empattement de cette Golf de 5 cm (2,67 m). C’est 4 cm de gagnés pour les jambes des occupants du deuxième rang et ça change tout. Notez que ce choix technique est également adopté par la Leon, mais pour toutes ses variantes. Côté coffre en revanche, c’est le statu quo, ou presque. Avec 611 litres de chargement, la nouvelle SW n’en gagne qu’une poignée. Sièges arrière rabattus (le plancher est alors parfaitement plat), la contenance grimpe à plus de 1 600 litres. Des valeurs qui placent la Golf SW dans la bonne moyenne de sa catégorie.

Pour ceux qui s’échappent parfois des sentiers battus, la version « SUVisée » de la Golf SW est reconduite. La AllTrack utilise une recette désormais bien connue avec un garde au sol légèrement augmentée, des protections de carrosserie et une transmission intégrale 4Motion de série.

Sous le capot, toute la palette de motorisations est reprise de la berline (sauf pour l’AllTrack qui devrait se passer des plus petits moteurs). La commercialisation de la Golf SW interviendra cette fin d’année en Europe.