Prévention : TakeCare, une appli pour alerter du risque routier

Le principe de TakeCare, « c’est de considérer, à l’heure de la data, de l’analyse et de la capacité en temps réel à recourir à de l’information, que sur la base de la géolocalisation d’un conducteur, et avec l’accord de ce dernier, il est possible de lui permettre de rouler en toute sérénité », explique Chistophe Dandois.

Le PDG de Leocare, néo-assurance spécialisée entre autres dans le domaine de l’automobile, précise au passage qu’aucune autre donnée utilisateur que la géolocalisation n’est nécessaire au bon fonctionnement de cette application mobile.

Avec ses équipes, il inaugure en ce début décembre TakeCare de façon officielle. Dans un premier temps, le lancement s’effectue dans le cadre de tests concentrés sur le réseau routier de Bretagne et de région parisienne.

Prévenu par notification vocale

Plus de quatre ans de travail ont été nécessaires afin que ce projet destiné à prévenir les risques d’accidents voit le jour. La technologie de TakeCare s'appuie d'abord sur les coordonnées GPS des accidents corporels survenus sur le territoire français. « C’est de l’open data, mis à disposition par le Ministère des Transports », précise Christophe Dandois. Ensuite, « avec ces informations, nos équipes croisent des données qui correspondent notamment à des aspects climatiques (la saisonnalité, la météo, les températures, la luminosité, la pluviométrie, etc.) », mais pas seulement. En effet, « nous récupérons aussi des données de trafic (quel était le trafic au moment de l’accident ?) ainsi que des données liées à des travaux éventuels et la récurrence de ce type de travaux sur le parcours concerné », énumère-t-il. « Et puis, par rapport aux accidents qui ont eu lieu, il y a aussi des qualificatifs qui sont intégrés. »

Au total, ce sont quelque 60 sources de données distinctes, associées à l’intelligence artificielle, qui ont contribué à la naissance de TakeCare. Un indice de sensibilité a en outre été intégré à l'algorithme afin de déterminer à quel moment l’application considère ou non qu’il est nécessaire d'alerter le conducteur, selon le degré de risque encouru. « L’objectif, pour nous, c’est de permettre à un utilisateur de pouvoir entrer dans une zone donnée et d’avoir un avertisseur vocal qui lui indique qu’il rentre dans un contexte (lieu, trafic, météo, etc.) sensible à l’accidentologie. »

Application gratuite et pour tous

Christophe Dandois revendique une solution de prévention « simple d’utilisation » (il suffit de télécharger l’application puis de l'activer avant de prendre le volant) et « sans impact comportemental. » Il revendique également un service mis à disposition de tous, et pas seulement des clients de Leocare. « Toute personne qui est équipée d’un smartphone est un utilisateur potentiel. On ne peut pas faire plus large », décrit-il, ajoutant que cette application est gratuite.

Gratuite oui, mais le patron de la néo-assurance rejette cependant avec humour le qualificatif de philanthrope. Il concède que cet outil digital innovant (conçu en "stand alone", autonome de la start-up) et « coûteux » à imaginer peut évidemment contribuer à promouvoir l'offre de Leocare. Néanmoins, il confie voir avant tout dans TakeCare une façon d’incarner l’engagement sociétal de son entreprise en matière de prévention des risques routiers. « Quand un acteur comme nous rentre sur un marché, il doit servir ses clients et aussi impacter la société. Cela fait partie de notre ADN, de notre raison d’être », assure-t-il.