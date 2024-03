Prévisions de circulation : du rouge pour finir l'hiver

C’est déjà l’heure des ultimes descentes pour les derniers écoliers français encore en vacances, ceux de la Zone B, regroupant les académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Dans quelques jours, il en sera en effet fini des vacances d’hiver 2024.

Une situation que ne sera pas sans créer de nombreuses perturbations sur le réseau routier français, d’autant plus que cela coïncide avec la fin des vacances de Carnaval en Belgique.

Ainsi, la circulation sera dense entre les frontières du nord et les stations de sports d’hiver des Alpes.

Dès vendredi 8 mars, dans le sens des retours, des difficultés devraient apparaître sur les axes du sud-ouest en particulier sur l’A62 et la N124.

Samedi 9 mars, les retours des stations de ski vers le reste du pays et les pays limitrophes devraient à nouveau générer des difficultés importantes sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur ceux desservant les régions frontalières de l’Est. Dans le même temps, on devrait également constater un trafic important également dans le sens des départs sur les autoroutes desservant les stations de montagne (A40, A43, N85). Il est visiblement temps pour certains de profiter des pistes, désertées des vacanciers avec enfants.

La situation sur les routes de France devrait s'apaiser ce dimanche, avec, le retour du vert, selon Bison Futé, sur l'ensemble du territoire.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 8 au 10 mars 2024 Dans le sens des départs Vendredi 8 mars - évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 14h à 17h - évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Modane de 11h à 17h - évitez la nationale N85, entre Grenoble et Gap de 15h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 8 mars

- évitez l’autoroute A62, entre Agen et Bordeaux, de 14h à 18h

- évitez la nationale N124, entre Toulouse et Auch de 16h à 19h

Samedi 9 mars

- évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 16h à 19h, et à hauteur de Clermont-Ferrand de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A26, entre Troyes et Châlons-en-Champagne de 15h à 17h

- évitez l’autoroute A39, entre Bourg-en-Bresse et Dijon de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A43, entre Modane et Lyon de 10h à 18h

- évitez la nationale N85, entre Gap et Grenoble de 15h à 17h