Prévisions de circulation du week-end : un samedi chargé à venir selon Bison Futé

Pour ce troisième week-end des vacances scolaires, les déplacements seront encore une fois nombreux vers les façades atlantique et méditerranéenne. Les prochains jours s’annoncent particulièrement chargés sur les routes du sud-est de la France et en région Rhône-Alpes. Il faudra certainement s’armer de patience, dans le sens des départs comme celui des retours.

Vendredi 22 juillet, la circulation sera difficile sur l’ensemble des grands axes et très difficile en région Auvergne Rhône-Alpes dans le sens des départs dès la fin de matinée. Les difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi autour des grandes métropoles par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux en cette période. La circulation restera très dense jusque tard dans la soirée. Dans le sens des retours, des difficultés sont attendues dans le quart Sud-Est dès le début d’après-midi.

Départs : orange au niveau national et rouge en région Auvergne Rhône-Alpes

Retour : vert au niveau national et orange en région Auvergne Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen

Samedi 23 juillet, les difficultés dans le sens des départs seront les plus importantes du week-end sur l’ensemble du territoire et en particulier sur l’autoroute A7 dans la vallée du Rhône. En Île-de-France, les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt en direction des barrières de péages, en particulier sur l’autoroute A10. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi. La circulation sera plus faible mais difficile dans le sens des retours, en particulier dans l’arc méditerranéen.

Départs : rouge au niveau national et noir en région Auvergne Rhône-Alpes

Retours : orange et rouge dans l’Arc méditerranéen

Dimanche 24 juillet, la situation sera plus calme sur l’ensemble du réseau routier. Des difficultés persisteront toutefois sur l’autoroute A7 dans la Vallée du Rhône dans le sens Nord-Sud tout au long de la journée.

Départs : vert au niveau national et orange en région Auvergne Rhône-Alpes

Retours : vert au niveau national

Les conseils de conduite de Bison Futé du 22 au 24 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 22 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h,

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 17h à 21h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h,

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 16h à 19h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 15h à 19h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 22h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h,

- évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 12h à 20h,

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 19h,

- évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 13h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Samedi 23 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h,

- évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 13h à 15h,

- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 18h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 13h à 17h,

- passez la barrière de péage de Fleury sur l’A6 après 12h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 15h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h,

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 8h à 10h,

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h,

- évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 17h,

- évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 13h (attente supérieure à 1 heure).

Dimanche 24 juillet

- évitez l’autoroute A10, entre Poitiers et Bordeaux, de 15h à 17h,

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 17h à 20h,

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 16h.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 22 juillet

- éviter l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 17h à 20h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 13h à 20h,

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 18h,

- évitez l’autoroute A8, à hauteur d’Aix-en-Provence, de 16h à 21h,

- évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 15h à 20h.

Samedi 23 juillet

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 13h à 15h,

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 15h et entre Orange et Lyon, de 12h à 15h,

- évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 14h,

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 11h à 13h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions détaillées sur le site de Bison Futé.