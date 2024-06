Prévisions de circulation : les vacances, avant les vacances

Alors que la fin de l’année scolaire, et par conséquent le coup d’envoi officiel des vacances d’été, ne sera donné que le vendredi 5 juillet au soir, de nombreux Français seront déjà sur la route des vacances dès ce vendredi 28 juillet.

Ce dernier week-end du mois de juin sera donc concerné par d’importants flux migratoires sur différents grands axes du pays. Il s’agit principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires et qui prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation sur les routes, ou de ceux qui anticipent la fin de l’année scolaire. Les touristes étrangers seront également sur les routes, qu’ils aient pour destination la France ou les pays voisins (Espagne, Portugal, Italie notamment).

Les difficultés commenceront dès ce vendredi 28 juin, dans le sens des départs. La circulation sera dense sur l’ensemble du territoire dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. Des encombrements sont à prévoir sur les axes desservant l’Arc méditerranéen (A7, A8, A50 et A57), la façade atlantique (A63 et N165) et les frontières septentrionales (A25).

Au départ de l’Île-de-France, la circulation sera notamment importante en direction des autoroutes A10 et A6 dès la fin de matinée.

Le Boulevard Périphérique ainsi que les autoroutes A86 et A6b, seront également concernés par ces difficultés, avec en milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end qui seront nombreux pendant cette période et pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée.

Dans le sens des retours, les difficultés de trafic devraient concerner essentiellement les axes des frontières du Nord-Est (A1, A2 et A36), de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A46 et A47) et de la façade méditerranéenne (A8).

Samedi 29 juin, dans le sens des départs, selon Bison Futé les encombrements se concentreront en région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement sur les autoroutes A7, A75 et la N205.

En Île-de-France, dès le début de la matinée, la circulation sera dense en direction des autoroutes A6 et A10 avec des ralentissements qui pourraient apparaître relativement tôt dans la matinée. L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée jusqu’en début d’après-midi.

Dimanche 30 juin, la situation retrouvera un certain calme, hormis des encombrements dans le sens des retours en région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement sur les autoroutes A7, A47 et la N205 et en Île-de-France, aux différentes barrières de péages des autoroutes A10 et A6.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 28 juin au 30 juin 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 28 juin

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez l’autoroute A25, entre Lille et Socx, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A8, entre Coudoux et Nice, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A50, entre Marseille et Toulon, de 17h à 20h

- évitez l’autoroute A57, entre Toulon et Le Luc, de 16h à 19h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 21h

Samedi 29 juin

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 17h

- évitez l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Massiac, de 10h à 12h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 9h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 28 juin

- évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A2, entre la Belgique et Combles, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A64, entre Bayonne et Pau, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Lyon, de 10h à 20h

- évitez l’autoroute A8, entre Nice et Coudoux, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A47, entre Saint-Etienne et Lyon, de 9h à 19h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale N346, pour le contournement Est de Lyon, de 12h à 18h

Dimanche 30 juin

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 17h à 19h

- évitez l’autoroute A47, entre Saint-Etienne et Lyon, de 16h à 20h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 15h à 19h