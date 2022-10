Prévisions de circulation : un premier week-end de vacances plutôt calme selon Bison Futé

Avec les vacances de Noël (du 17 décembre au 3 janvier), les vacances scolaires de la Toussaint sont les seules communes à toutes les zones de France. Zone A, zone B, Zone C et la Corse seront donc en pause pour deux semaines dès ce vendredi. Ce week-end marque également le début des congés scolaires pour la Belgique et les Pays-Bas (zones Centre et Sud).

Une situation qui, malgré des pénuries de carburant, va engendrer un important flot de départs en sortie des grandes agglomérations ce vendredi dès la fin de l’après-midi et jusqu’en soirée. Cependant, ensuite, les déplacements ne généreront pas de trop fortes gênes pour les usagers sur les grands axes du pays.

Vendredi 21 octobre, en Île-de-France, la circulation sera difficile, les premiers départs viendront s’ajouter aux déplacements générés par l’activité économique du vendredi après-midi, aux trajets travail-domicile et aux départs habituels en week-end. À partir du milieu de l’après-midi, la circulation sera plus dense, notamment sur les autoroutes A10 et A6, sur le boulevard périphérique et l’autoroute A86. Il est donc conseillé d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 16 h et 20 h et l’Île-de-France entre 14 h et 21 h.

Dans le sens des départs, vendredi est classé Vert au niveau national et Orange en Île-de-France. Dans le sens des retours, tout le territoire est classé Vert par Bison Futé.

Samedi 22 octobre, en Île-de-France, des difficultés plus soutenues que celles d’un samedi ordinaire sont attendues pour quitter la capitale entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. Une circulation plus dense qu’à l’accoutumée sera observée en direction des différentes barrières de péages sur les autoroutes A10 et A6.

Dans le sens des départs, samedi 22 octobre est de nouveau classé Vert au niveau national et Orange en Île-de-France (de préférence, quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9 h). Dans le sens des retours, on retrouve du Vert partout.

Ce dimanche 23 octobre est classé Vert au niveau national dans le sens des départs comme des retours.