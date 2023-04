EN BREF Concept unique sur base d'ID.4 GTX 299 ch 30 % de puissance en plus soit 387 ch Extérieur typé baroudeur, intérieur customisé Châssis rallye surélevé adapté au off-road N'annonce aucun modèle de série

Vous pourrez bien sûr ne pas être d'accord, mais je trouve que jusqu'à maintenant, le monde des véhicules électriques manque de fun. Composé qu'il est de VE que l'on surnomme "aspirateurs", "Dyson" ou "boîtes à piles", manquant de charme et de personnalité.

Oui, sauf exception, la plupart de ces engins dont le marché devra être composé en 2035, l'Europe l'a décrété, manque de sex-appeal, à défaut de ne pas manquer de piles. Alors bien sûr, on a des sensations (parfois), mais pas de bruit, du 0 à 100 expédié en un éclair, mais en ligne droite, de la sérénité, mais peu de sourire.

Du coup, quand Volkswagen nous propose de venir découvrir son concept ID. Xtreme, ça fait plaisir, et fait souffler un vent de fraîcheur au service essais de Caradisiac. Car il tranche avec la monotonie ambiante, avec son look de baroudeur, promesse de grands espaces désertiques ou de jungles sauvages, que l'on pourrait parcourir sans émettre un gramme de CO2. Ah mais réfléchissons, c'est justement là qu'on ne pourrait pas les recharger... Bref.

dailymotion Prise en main vidéo - Volkswagen ID. Xtreme Concept : du fun au pays des électriques

Un essai que j'attendais avec impatience donc. Enfin, ne parlons pas vraiment "essai" ici, ce serait un bien grand mot, mais plutôt "rapide prise en main". Car ce "show car" reste un modèle unique, même s'il est abouti et roule plutôt bien. Il serait fâcheux de l'abîmer. Et en guise de désert ou de jungle, un domaine situé dans le 78, celui du Galicet pour être précis, qui aussi sympathique qu'il soit, est assez éloigné de l'Atacama ou de l'Amazonie...

Un ID.4 "recyclé" pour base

Mais revenons à cet ID. Xtreme. Ceux qui connaissent le Volkswagen ID.4 auront bien sûr reconnu qu'il sert de base à ce concept. Présenté pour la première fois au mois de septembre dernier au festival ID. Treffen, à Locarno en Suisse, sorte de rencontre pour les fans de modèles ID., il est destiné à tester les réactions du public, plus qu'à annoncer un futur modèle ou déclinaison. D'ailleurs, on a insisté, du côté de l'équipe de communication de VW France : "ce concept ne débouchera sur rien". À voir, la blague a déjà été faite...

Pour l'anecdote, le constructeur allemand parle ici de concept "recyclé". En effet, les équipes ont pris pour base un ID.4 qui a servi au développement du modèle de série, avant commercialisation. Et la batterie de 82 kWh (77 kWh utiles) est elle aussi une unité en fin de vie, qui a précédemment servi à des tests. Appuyer sur ce détail fait sans doute partie de la stratégie de "verdissement" de Volkswagen. Mais c'est bien de le savoir.

Revu de fond en comble pour barouder

Pour passer du modèle "civil" au show-car exotique, les équipes ont utilisé TOUS les codes du parfait baroudeur. Ainsi, l'ID. Xtreme adopte des protections de soubassements en acier et aluminium, dont la forme biseautée augmente les angles d'attaque et de fuite. Un pare-buffle se charge de protéger la calandre, tandis que les gros élargisseurs d'ailes augmentent la largeur de 5 cm de chaque côté et protègent la carrosserie. Ils sont imprimés en 3D. Sur le toit trône une immense galerie, pour transporter du matériel, sur laquelle est fixée à l'avant une rampe de feux LED à longue portée. Éblouissante, même de jour...

Mais ce n'est pas tout. La garde au sol est rehaussée de 3 cm, les voies sont élargies de 2 cm de chaque côté par des cales, les jantes de 21 pouces très classes de l'ID. 4 sont remplacées par des modèles 18 pouces de chez OZ Racing, et enfin, les pneus route cèdent la place à des boudins à gros pavés, plus adaptés à la conduite off-road.

Enfin, un travail a été fait sur la puissance de l'ensemble. Grâce à un moteur arrière de 205 kW au lieu de 150 (toujours 80 kW à l'avant), la puissance cumulée grimpe de pas moins de 30 % pour atteindre 387 ch, au lieu de 299 ch pour le donneur.

Vous aurez bien sûr remarqué aussi la peinture spécifique, qui a pour grand avantage de simuler d'office des rayures sur la carrosserie. Comme ça, les vraies passeront inaperçues. Pratique, y compris dans la jungle urbaine.

Un intérieur customisé mais fidèle à l'ID.4

À l’intérieur, c'est plus sage qu'à l'extérieur. On retrouve le mobilier complet de l'ID. 4 GTX, mais il a été customisé. La planche de bord est recouverte de tissu microfibres, des inserts orange ont élu domicile sur le volant, la console centrale, les aérateurs, et les sièges spécifiques, siglés ID. Xtreme arborent également ce même orange au niveau des surpiqûres.

En levant la tête, on aperçoit la galerie à travers le toit panoramique vitré. Elle arbore un gravage qui dit "Made with passion and friends", en français "fabriqué avec de la passion et des amis", donnant un je-ne-sais-quoi de sympathique à l'objet, mine de rien.

Il roule, et plutôt bien, mais...

Après cette découverte, nous avons pu évoluer quelques minutes sur une piste de karting cross. Plutôt habituée à recevoir des engins de 300 kg maximum, elle n'était pas adaptée, et c'est un euphémisme, pour recevoir un engin de plus de 2,3 tonnes sur la balance.

D'ailleurs, après quelques tours, le staff Volkswagen m'a arrêté pour me signifier que : "Manuel, ça ne va pas être possible, il faut rouler beaucoup moins vite. Sinon tu vas défoncer la piste, déjà, et je te rappelle que c'est un concept unique...". Bref, je me suis fait taper sur les doigts, alors même que j'avais l'impression de me traîner. Le rythme des derniers tours a donc été plus calme.

Suffisant en tout cas pour remarquer que le poids élevé de l'engin provoquait des transferts de masse extrêmes vers les extérieurs des courbes serrées de ce petit circuit, que mettre de la puissance faisait glisser immédiatement la bête des quatre fers, et que l'arrière avait envie de passer devant au freinage/braquage/remise des gaz... Le tout dans des nuages de poussière dignes des meilleures spéciales du Dakar... L'ESP faisait ce qu'il pouvait pour juguler tout ça, assez violemment d'ailleurs. L'augmentation de puissance a été impossible à jauger, dans ces conditions.

Et les suspensions, certes rehaussées, nous sont apparues comme d'une fermeté excessive pour évoluer en off-road, secouant moi-même et mon passager dans tous les sens (oui, j'étais accompagné d'un chaperon venu d'Allemagne, censé me brider, mais qui finalement me laissait plutôt faire).

Cette fermeté de l'amortissement, je l'ai retrouvée en évolution en sous-bois, après la piste, confirmant alors que c'était une mauvaise option, incapable d'encaisser les ondulations des chemins. Mais est-ce réellement grave, sachant que cet ID. Xtreme, on le répète, n'est censé déboucher sur rien de commercialisé.

Aller, une petite série spéciale baroudeuse baptisée Xtreme ?

Au terme de cette prise en main, la conclusion s'est imposée devant une auto proprement "dégueulasse". Rares sont les moments dans la vie d'un essayeur pendant lesquels on peut profiter autant (et salir autant !) d'un concept qui n'existe qu'à un unique exemplaire dans le monde.

Avec une question en suspens... Quel intérêt de nous faire découvrir cette auto, si c'est vraiment pour nous dire ensuite que ça ne mènera à rien ? Juste nous faire faire un tour de manège ? Gageons, en fait espérons, que Volkswagen reprendra tout de même quelques éléments de cet ID. Xtrem, pourquoi pas la personnalisation de l'intérieur, ou un look plus baroudeur, pour en faire une finition des modèles ID. 4 ou ID. 5 ?

Cela apporterait un peu de fun, à la fois à la gamme électrique Volkswagen, et au paysage de la voiture électrique tout entier, qui en manque cruellement. Selon moi...