Prise en mains vidéo - Kia EV6 : premier contact

Le modèle disponible se situe entre le prototype et la présérie. Il n’est donc pas question aujourd’hui d’en faire un essai, ce qui sera réalisé ultérieurement de façon complète. De même, une présentation statique a déjà été faite précédemment. C’est donc plutôt une rencontre loin des studios que nous avons l’occasion d’effectuer ici, sur le vrai terrain de jeu de l’auto. Et cela n’est pas si courant.

Quand on vous met en main un modèle unique, cela se fait généralement sur un circuit fermé, ou dans une zone délimitée loin de toute circulation. Kia a cependant fait le choix de confier librement son auto, sans nous imposer de roadbook. Une petite goutte de sueur perle alors au moment d’appuyer sur le bouton contact et de s’élancer sur les routes allemandes.

La version présentée est une GT Line, une des 4 finitions qui seront disponibles au lancement en France. Cependant sur notre territoire, seule la version disposant d’une batterie de 77,4 kWh sera commercialisée, soit la plus grosse capacité proposée actuellement. Celle-ci permettra une autonomie de 510 kilomètres selon le constructeur.

Le cap est d’ailleurs mis sur la borne Ionity la plus proche pour cette prise en main, qui se trouve sur une aire d’autoroute. Le trajet aller/retour sera d’environ une heure, ce qui laisse le temps de s’acclimater à l’EV6. Le premier contact s’effectue sans encombre, avec une position de conduite qui se trouve facilement. L’auto qui mesure 4,68 mètres de longueur pour 1,88 mètre de largeur, est d’un beau gabarit. Cependant lors de manœuvres où les murs nous frôlent d’un peu près, le système Surround Monitor View permet de visualiser l’auto dans son environnement. Ce n’est pas nouveau chez Kia, mais le système évolue avec une présentation 3D plus précise et plus technologique.

La technologie, l’EV6 en fait le plein, mais sans chercher à en mettre plein la vue. La planche de bord reprend presque à l’identique le positionnement de celle du Hyundai Ioniq 5. Pourtant elle joue la carte d’une présentation plus traditionnelle, moins high-tech, qui mettra rapidement en confiance. Les deux écrans de 12’3 pouces encadrés de noir suivent une tendance initiées entre-autres par Mercedes. Et si Kia a souvent été adepte du surplus de boutons, on découvre désormais sous les écrans un fin bandeau rappelant la Touch Bar des Macbook, celui-ci changeant de fonction au gré des besoins : plutôt malin et pratique à l’usage. La large partie servant d'accoudoir central dispose également de quelques boutons permettant de commander volant et sièges chauffants. Ces commandes tactiles peuvent cependant s’activer involontairement pour qui utiliserait un peu trop cet espace pour reposer son bras droit.

Question aspects pratiques, l'EV6 soigne ses occupants avec un espace aux jambes, qui ravira les plus grands alors qu’en largeur trois personnes devraient confortablement tenir. Pour le coffre, vous pourrez compter sur 520 l de chargement si l’on prend en compte l’espace situé sous le plancher de coffre.

Les deux mains sont mieux sur le volant, et il faut dire que les aides à la conduite sont nombreuses. On retrouve une assistance active à la conduite de niveau 2, un régulateur de vitesse couplé à la navigation, un afficheur tête-haute avec une fonction de réalité augmentée, ou encore deux caméras permettant d’afficher une vue des angles mort sur l’écran face au conducteur. Celles-ci filment plutôt le bas de la route, et si on couple cette fonction avec un bon vieux coup d’œil direct par les vitres, on s’assure une visibilité intégrale lors des manœuvres. Pour ceux laissant les aides à la conduite activées, on notera que celles-ci ne sont pas trop intrusives, l’EV6 ne donnant pas la sensation de chercher à conduire à votre place.

Les réglages de châssis peuvent encore changer, il n’est donc pas possible de donner un avis définitif sur le comportement routier, d’autant que l’essentiel du parcours a été effectué sur l’autobahn allemande. On dira juste que le véhicule semble pouvoir avaler les kilomètres dans un parfait confort, avec une insonorisation réussie. Attendons cependant un essai plus long sur un parcours varié pour en dire plus.

Notre borne Ionity enfin atteinte, un test de recharge est effectué. L’EV6 acceptera la recharge 800v permettant de passer de 10 % à 80 % en 18 minutes, et de gagner 100 kilomètres en moins de 5 minutes (4mn30) quand les conditions de recharge sont optimums. Il sera également possible d’utiliser la fonction V2L permettant de redistribuer du courant. Faire griller un toast sur le bord de la route devrait devenir possible ! Ou plus généreusement, redonner un peu de puissance à un autre véhicule en manque d’ions. Comme la Ioniq 5, différents modes de régénération sont disponibles avec la possibilité de les personnaliser grâce des palettes. L'EV6 possède également un mode i-Pedal, qui permet de stopper totalement le véhicule.

Retour sur l’autoroute allemande qui permet de tester les modes Eco / Normal / Sport. Ce dernier permet une petite pointe sur la voie de gauche en section illimitée. L’EV6 GT permet ainsi d’atteindre aisément la vitesse maximale et le 0 à 100 en 3,5s. Mais en utilisation quotidienne, ces modes permettent surtout de mieux gérer sa batterie. Pour la consommation, pas de grosse surprise puisque celle-ci est proche de sa cousine et sur notre parcours autoroutier puisque celle-ci a vite tendance à s'envoler (env 25 kWh). Ainsi, au final, nous avons enregistré une moyenne supérieure à 18 kWh.

Le KIA EV6 est déjà disponible à la commande en France, au tarif de base de 47 990 €. Cette prise en main est de bon augure, mais pour tester réellement l’autonomie et le comportement routier, il faudra attendre les essais devant se dérouler vers le mois d’octobre. En attendant, Kia nous prouve que le groupe n’a pas peur de se confronter aux ténors de la catégorie… même avec une présérie.