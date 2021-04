Cette première rencontre avec le Kia EV6 permet d’apprécier des proportions intéressantes. Bas pour un SUV et très large pour un modèle compact, il dégage en réalité une certaine prestance. Voilà qui devrait le démarquer dans la circulation. Si la face avant manque un peu de caractère – Kia assure que le Tiger Nose a été revisité –, ses lignes musclées par le galbe du capot et des ailes arrière compensent.

dailymotion Présentation vidéo - Kia EV6 : première rencontre avec l'ambitieux crossover coréen

L’arrière est plus original avec une signature lumineuse encerclant la poupe. Les designers ont visuellement prolongé cette rampe de LED sur les bas de caisse latéraux. Les pare-brise et lunette arrière très inclinés soutiennent un toit plutôt plat mais qui plonge vers l’arrière pour dynamiser l’allure. Pour le reste, quelques détails de style viennent parfaire l’allure : passages de roue striés, poignées de porte affleurantes, clignotants à la surface facettés…

Sous sa ligne aux proportions plutôt innovantes, l’EV6 repose sur la nouvelle base technique du groupe Hyundai-Kia, l’e-GMP. Une toute nouvelle plateforme dédiée uniquement aux modèles électriques. Déjà exploitée par la Ioniq 5, cette architecture a suivi un cahier des charges strictes lors de son développement. Propulsion et capable d’accueillir de gros moteurs électriques pour la performance, et une intégration des batteries favorisant l’espace à bord. L’e-GMP, étrennée par l’EV6 chez Kia marque l’arrivée d’une toute nouvelle gamme chez le constructeur, qui aura lancé d’ici 2026, sept autres modèles électriques (11 en tout avec les autres plateformes).

Passée la surprise des lignes mêlant les genres, on découvre un habitacle résolument moderne, mais pas aussi futuriste qu’attendu.

Les développeurs ont préféré apporter de nouveaux agencements plutôt que de tout chambouler. Par exemple, l’élégante console centrale est flottante et libère beaucoup d’espace en dessous. On ne parlera pas ici de qualité d’assemblage, ce modèle de présérie n’étant pas représentatif de ce qui sera livré au client.

Mais on peut déjà apprécier l’atmosphère très épurée qui règne à bord. On retrouve ici la tendance du double écran pour le tableau de bord numérique et le système multimédia. A la petite différence que ce duo de dalles est ici légèrement incurvé. Sans révolutionner le genre, les graphismes et les animations font le job. L’ergonomie des menus semble quant à elle préservée. Pour le reste des commandes, l’EV6 a en partie cédé aux sirènes du tactile. Si deux molettes physiques subsistent, elles changent de fonction selon le mode choisi (climatisation ou navigation et médias). Une bonne idée ? À vérifier en condition réelle, sur la route.

L’autre grande promesse de l’EV6, c’est un habitacle géant, permis par un empattement de 2,90 m. À titre de comparaison, le grand Sorento mesure 13 cm de plus en longueur mais se contente d’un empattement 8 cm plus court. Accéder à la banquette arrière de cette Kia, c’est profiter d’énormément de place. Digne d’une limousine, l’espace aux jambes ravira les plus grands alors qu’en largeur trois personnes devraient confortablement tenir. Si la place du milieu reste plus étroite, le plancher parfaitement plat facilite les trajets sur ce siège. Au final, il n’y a que la garde au toit – devant comme derrière – qui déçoive. L’assise haute y est pour quelque chose, a fortiori sur cette version dotée du toit panoramique en verre. Côté coffre, l’EV6 annonce 520 l de chargement si l’on prend en compte l’espace situé sous le plancher de coffre. La grande ouverture par hayon et le seuil de chargement plutôt bas devrait faciliter son utilisation.

Déjà disponible à la commande en ligne, l’EV6 devrait arriver sur nos routes d’ici la fin de l’année. S’il existe en version 58 kWh sur d’autres marchés, seule la grosse batterie de 77 kWh sera disponible en France. Au programme, deux ou quatre roues motrices de respectivement 229 et 325 ch, 510 km d’autonomie pour la moins puissante des deux, et une version GT de 585 ch et promise aussi rapide qu’une supercar. L’autre nouveauté, c’est le système de recharge 800 V. L’EV6 est capable d’encaisser jusqu’à 240 kW en crête. De quoi récupérer 80 % de la batterie en seulement 18 minutes. Reste à trouver la borne capable d’envoyer autant de jus. Autre fonctionnalité, le V2L, ou la possibilité d’utiliser la voiture comme chargeur grâce au fonctionnement bidirectionnel du courant. De quoi, selon Kia, alimenté une climatisation pendant 24h. Bon à savoir.

La gamme complète est déjà dévoilée et les tarifs s’établissent entre 47 990 et 66 990 €. En entrée de gamme, la version 4x2 229 ch Active (appellation à confirmer) offre déjà les feux à LED, les jantes de 19 pouces, l’aide au maintien dans la file, le mode semi-autonome dans les bouchons, la reconnaissance des panneaux, la clé mains libres, la connectivité smartphone, ou le régulateur de vitesse adaptatif. La finition Design (appellation à confirmer) démarre à 51 790 € et y ajoute les poignées de portes affleurantes, le hayon motorisé, les sièges chauffants et ventilés et la sellerie en similicuir. Plus haut, le niveau GT Line réclame 55 790 € et adopte un kit carrosserie plus sportif, l’affichage tête haute, les sièges à réglage électrique et la sono haut de gamme Meridian. Enfin, la puissante version GT ne sera disponible que fin 2022, à près de 67 000 € mais avec un équipement pléthorique.