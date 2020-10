Prix Autobest 2021 : les 7 voitures finalistes

En réponse à

Le dessin extérieur de la Jazz est presque intemporel, il ne se racroche a rien de connu sans être repoussant. Et pour l'intérieur, c'est une forme de dépouillement qui fait du bien a l'œil avec seule la clim en accès direct, au volant tu as radio/téléphone et régulateur, c'est tout. Le reste n'est pas vraiment indispensable quand on est en mouvement, ça passe donc par l'écran qui, lui, n'est pas envahissant comme dans d'autres marques.

Il faut dire que si l'extérieur me laisse indifférent, l'intérieur est pour moi parmi les plus agréables.