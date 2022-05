Prix des carburants : TotalEnergies annonce une remise 10 centimes par litre pour cet été

Bons d’achat, carburant à prix coûtant, remise ponctuelle, les distributeurs de carburant multiplient les offres commerciales pour alléger la facture des Français, et les inciter à venir faire le plein chez eux plutôt que chez les concurrents.

Si ces différentes mesures s’ajoutent actuellement à celle du Gouvernement (15 centimes de rabais sur le prix du litre de carburant jusqu’au 31 juillet), l’incertitude demeure quant au maintien de cette aide de l’État à compter du 1er août. Selon Bruno Le Maire, actuel ministre de l’Économie, une aide plus ciblée pourrait prendre le relais.

Pour faire à son tour un geste en faveur des utilisateurs de ses stations-service situées sur les aires d’autoroute, le géant français TotalEnergies a annoncé l’application en juillet et août prochains d’une remise exceptionnelle de 10 centimes sur le prix au litre de ses carburants. Une mesure calquée sur celle en cours dans toutes les stations-service de TotalEnergies (hors Access, ELF et AS24), et en place jusqu’au 15 mai.

Une offre qui pourra donc profiter aux millions d’automobilistes qui vont emprunter les autoroutes françaises pour partir en vacances. Généreux de la part d’un groupe qui a annoncé en 2021 des profits records de 13,5 milliards €, dont sept ont été versés aux actionnaires.