Prix du carburant : la baisse se poursuit

Après la chute brutale du prix des carburants constatée il y a une dizaine de jours avec l’entrée en vigueur de la remise de 30 centimes € accordée par l’État, complétée par celle de 20 centimes € dans les stations du pétrolier TotalEnergies, les prix à la pompe étaient de nouveau en baisse la semaine dernière. Certes, la tendance est moins marquée, mais elle reste positive pour les automobilistes.

Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique publiés ce lundi concernant les prix du carburant en France, les tarifs du litre de gazole ont diminué en moyenne de 2,5 centimes € la semaine dernière, s’établissant à 1,75 €.

Une fois encore, la baisse est plus nette pour l’essence : - 4,9 centimes € pour le sans-plomb 95, - 4,2 centimes € pour le sans-plomb 95-E10 et - 4,7 centimes € pour le sans-plomb 98. En moyenne, le litre de SP95 était ainsi affiché à 1,57 €, le litre de SP95-E10 était à 1,50 €, et celui de SP98 à 1,60 €.

Depuis le pic atteint au mois de juin, le prix des carburants est en baisse continue avec un litre de gazole qui a perdu en moyenne près de 38 centimes €. Pour le SP95, le SP98 et le SP95-E10, la baisse est encore plus nette avec respectivement 50 centimes €, et près de 59 centimes € pour les deux derniers cités.

Une bonne nouvelle pour tous les automobilistes.