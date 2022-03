Prix du carburant : vers une nouvelle hausse violente dans les prochains jours ?

Jusqu’où grimperont les prix des carburants ? Avec un prix moyen du litre de diesel de 2 euros, et un tarif de l’essence qui ne devrait plus tarder à franchir ce même seuil, la hausse semble infinie, accentuée par le conflit en Ukraine, qui fait planer une incertitude de plus en plus inquiétante sur l’Europe.

Invité de la matinale de France Info hier matin, Michel-Edouard Leclerc ne se montre guère optimiste sur l’évolution des tarifs du carburant dans les prochains jours : « La barre mythique des 2 euros est dans toutes les têtes. On y arrive à Paris cette semaine. Il va avoir une augmentation de 8 à 10 centimes dans toutes les stations de France dans la semaine. Je pense que ça va continuer à monter dans les semaines suivantes, la tendance est à la hausse. Je ne sais pas jusqu'où c'est vraiment durable. Le tiers de notre carburant sur la façade Atlantique par exemple, il vient des Russes. Le problème c'est de passer d'un approvisionnement à un autre. »

Alors que le baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars ce week-end, la tendance est donc encore à une large hausse cette semaine.