Prix Hyundai i10 (2023) : 16 900 € minimum !

Il y a quelques semaines, nous avons réalisé un comparatif pour définir quelle était la meilleure voiture à moins de 15 000 €. Seulement cinq candidates étaient éligibles et ce nombre se réduit à nouveau.

En effet, la Hyundai i10 s’affichait alors au prix de 13 040 € en entrée de gamme 1.0 67 ch Initia. Désormais, il faut compter au minimum 16 900 € pour acquérir la petite coréenne dans sa version restylée, soit un effort financier de 3 860 € ! Certes, l’équipement est revu à la hausse (climatisation manuelle et Bluetooth notamment), mais elle demeure moins accessible dans l’absolu. Elle se place désormais en face d’une Renault Twingo (à partir de 16 750 €).

La gamme de la i10 s’articule autour de trois finitions : Intuitive, Creative et N Line. Le choix est équivalent pour les motorisations : 1.0 de 67 ch (boîte mécanique ou automatique), 1.2 de 84 ch et 1.0 T-GDi de 100 ch.

Si l’entrée de gamme propose l’essentiel avec la climatisation manuelle, Apple Car Play et Android Auto, l’écran tactile de 8 pouces, ou encore le siège conducteur réglable en hauteur, le deuxième niveau Creative s’avérera plus pratique au quotidien. Elle offre en plus la caméra de recul, les rétroviseurs rabattables électriquement, la climatisation automatique ou encore l’accès et le démarrage sans clé. En revanche, elle s’affiche 18 100 € avec le moteur de 67 ch. D’ailleurs, elle est privée du 1.2 de 84 ch dans cette finition. Il faut alors grimper en finition N line, facturée 19 150 €, pour en profiter.

Prix et équipements Hyundai i10 (2023)