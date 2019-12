Procès pour travail d'enfant dans les mines de cobalt : Apple, Google et Tesla concernés

L'organisation américaine de défense des droits de l'homme aux Etats-Unis, l'IRA (International right advocates) annonce avoir réussi à réunir 14 plaignants "tuteurs d'enfants tués dans l'effondrement d'un tunnel ou d'un mur lors de l'extraction de cobalt en République démocratique du Congo (RDC)" pour poursuivre en justice certains géants américains de la tech et de l'automobile dans le cadre de l'exploitation des enfants dans certaines mines de cobalt en RDC, qui est un des premiers producteurs mondiaux de ce métal très important pour les batteries des objets high-tech et des voitures électriques.

Parmi les entreprises poursuivies, Apple, Google, Microsoft mais aussi Tesla. Pour l'instant, l'IRA se concentre sur les sociétés américaines mais l'organisme annonce que d'autres grands noms de l'automobile et de la high-tech seront ajoutés au dossier prochainement.

"Le cobalt est extrait en RDC dans des conditions dignes de l'âge de pierre extrêmement dangereuses par des enfants payés un dollar ou deux par jour par jour pour fournir le cobalt servant aux onéreux gadgets fabriqués par certaines des plus riches entreprises au monde", précise l'IRA.

Précisons que plusieurs constructeurs, y compris européens, s'approvisionnent en cobalt depuis la RDC. Volvo, notamment, avait annoncé avoir développé une technologie "Blockchain" pour sécuriser et sourcer ses approvisionnements en cobalt afin d'éviter les origines douteuses.