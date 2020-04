PSA : les ventes et le chiffre d'affaires plongent avec le coronavirus

En réponse à

Ce que je ne comprends pas, mais vous m'expliquerez sans doute, c'est :

On sait que le corona virus sera actif jusqu'à que 60 à 70% de la population soit immunisée.

On sait que la France à réussi à ouvrir 14 500 lits en réanimation. (avec le personnel associé)

On sait qu'il ne faut pas dépasser les capacités de réanimation au risque de devoir faire des sacrifices sur le plan humain ce qui est logiquement impensable et politiquement incorrect.

On sait qu'il y a environ 5800 personnes en réanimation actuellement.

On sait que plus on ralenti la propagation du COVID19, plus la circulation du virus perdurera (à moins que l'on cherche à l'endigué totalement l'épidémie au lieu d'avoir 60% d'immunité mais la plupart des scientifiques rappellent l'impossibilité de le faire)

Ma question est la suivante : en sachant que plus la crise dur longtemps, plus l'impact économique sera élevé (lui même ayant un impact humain significatif), pourquoi ne pas chercher à ne pas trop limiter la propagation du virus jusqu'à atteindre nos limites dans les centres de réanimation (voir laisser 10% de marge). Ça ne changerait pas le bilan à long terme du nombre de décès (temps que l'on ne sature pas totalement les réanimations), par contre ça limiterait la durée du virus (le moment où l'on aura 60% d'immunisés arrivera plus tôt) et donc l'impact économique (et donc humain) serait beaucoup moins lourd.

Aujourd'hui on a 5,7% d'immunisés pour 2 mois de crise... pendant ce temps sur les 14 500 lits de réanimation seul 5800 sont occupés. En gros, en n'exploitant pas nos capacités, on rallonge la durée de la crise et ces impacts mais on ne change pas le bilan (à long terme) du nombre décès.