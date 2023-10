Quand Astérix nous parle d'économie, il nous parle forcément d'automobile

C’est pratique, Astérix. Ce mythe national permet de parler de tout, puisqu’il a cette caractéristique qui fait les grandes œuvres : l’universalisme. Histoire, culture, sociologie : l’irréductible et ses copains du village gaulois évoquent nombre de sujets passés et contemporains, alors pourquoi pas l’économie ?

L’équipe de Citéco, la cité de l’économie installée dans le 17e arrondissement parisien, s’y est attelée, et à partir du 21 octobre prochain, une expo dévoilera les convergences entre l’argent et l’univers du petit gaulois. Et comme ce sont des économistes pragmatiques qui sont à l’origine du projet, avec l’accord indispensable des ayants droit de René Goscinny et d’Albert Uderzo, évidemment, l’exposition démarrera 5 jours avant le lancement du nouvel 40e album d’Astérix : l’Iris blanc. Car une bonne promo est à la base d’une bonne commercialisation.

La balance commerciale déficitaire ? Une vieille histoire

Qu’on se rassure pourtant, les thèmes et les explications avancées ne sont pas tirés par les cheveux cachés sous les casques gaulois. Christian Chavagneux, brillant journaliste économique et commissaire de l’expo y a veillé. Mais au fait, quel rapport entre cette expo et l’automobile ?

Si elle n’est jamais évoquée, elle apparaît pourtant clairement dans nombre de panneaux, de vidéos et dans le jeu de piste de l’expo. Ainsi, l’historienne Annie Collognat, spécialiste en langues anciennes et conseillère scientifique de la manifestation, situe le contexte de l’époque, en expliquant que Rome était confronté à un problème : sa balance commerciale déficitaire. Elle n’exporte pratiquement rien, et importe pratiquement tout, y compris les produits manufacturés. Coucou, les constructeurs chinois qui déferlent sur l’Europe.

La spéculation et l'inflation ? De vieux trucs

Mais ce n’est pas un universitaire qui sert de guide dans cette « économie selon Astérix », mais Ordralfabétix, le poissonnier du village. Lui, est fier d’importer ses poissons depuis Lutèce, alors qu’il est installé en bord de mer. Coucou la délocalisation de nos usines automobiles.

Plus loin, un autre personnage de la BD prend le relais. C’est le romain Caïus Saugrenus qui apparaît dans Obélix et Compagnie. Il évoque la spéculation du menhir et l’inflation qui s’ensuit. Coucou l’explosion des tarifs des voitures.

L'argent et le sport ? Une affaire qui ne date pas d'hier

Enfin, le sport automobile n’est pas oublié, même s’il n’est jamais évoqué. C’est Claudius Cornedurus qui s’en charge. Cet athlète, choisi par Rome pour participer aux JO évoque le sponsoring, très en vogue sous l’Empire, selon les scénaristes d’Astérix.

Le sportif évoque, sans y toucher et sur le ton de l’humour, le sponsoring excessif et la circulation de l’argent dans le sport qui pose évidemment une question fondamentale : celui qui gagne est-il le meilleur ou le plus riche ? Coucou la formule 1.

L’économie selon Astérix, du 21 octobre au 26 février 2024 à la cité de l’économie, 1 place du général Catroux 75017 Paris. Entrée 10 euros (8 euros pour les 18-25 ans).