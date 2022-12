Comme tous les constructeurs automobiles, Tesla essaie ses voitures dans tous les types de condition. Y compris les températures élevées et inversement, les conditions de grand froid. Cet été, le constructeur américain devait justement effectuer plusieurs sessions de roulage dans la neige. Les équipes de la marque chère à Elon Musk sont alors allées chercher l’hiver en Nouvelle-Zélande, où les saisons sont opposées aux nôtres.

Quand c'est l'été chez nous, les Tesla s'entraînent en Nouvele-Zélande

La vidéo ci-dessous a été tournée à Wanaka, un point d’une région centrale de l’île du sud de Nouvelle-Zélande où on est à peu près certain de trouver de la neige au plus fort de l’hiver (c’est-à-dire au moment où c’est l’été chez nous).

Mettre au point le mode Piste du Model Y

Tesla est venu à Wanaka avec toute sa gamme, et visait plus précisément à mettre au point le nouveau mode Piste du SUV Model Y Performance dans ces conditions. Pour rappel, le mode Piste est déjà disponible depuis quelques années sur la berline Model 3 Performance (mais aussi la grande Model S Plaid que nous venons d’essayer chez Caradisiac). La mise à l’épreuve sur la neige et les grandes sessions de glisse ont permis de régler manière très précise le comportement dynamique du Model Y Performance dans ces conditions. Par contre, les gens de l’équipe Tesla ont eu un peu froid…